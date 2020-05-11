【新冠肺炎】美媒：特朗普政府將指控中國「試圖竊取美疫苗研究」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍在全球蔓延，中美之間的大國角力不僅沒有減弱的態勢，反而正藉着疫情愈演愈烈。美媒最新消息指，美國將指控中國試圖竊取美國對疫苗和治療方法的研究。

據美國《紐約時報》周日（10日）報道，美國聯邦調查局和國土安全部正準備發布一項公共警吿，內容是指「中國最優秀的黑客和間諜正努力竊取美國針對新型冠狀病毒的疫苗研發和治療方法的研究」。

據報道，美國安全專家將指控，當下多國黑客都在以疫苗研發和新型冠狀病毒治療方法為目標進行活動，包括韓國這樣的美國盟友。

報道直言，特朗普政府的公共警吿就是其近期「指責中國」一系列部署中最新的行動。美國不具名的官員透露，這份公共警吿可能在未來幾天內發布，其草案中寫道，中國「正通過非法手段設法獲得與疫苗、治療及測試有關的有價值的知識產權和公共衛生數據」。

另一位官員則稱，特朗普政府決定特意針對中國黑客發出警吿，是其一項更廣泛威懾戰略的一部分，此戰略涉及美國網絡司令部和國家安全局。依據特朗普兩年前發布的行政命令，他們將有權深深潛入中國和其他國家的網絡系統，適時發動網絡反擊。

美官員：已決定將網絡攻擊歸咎中國

此前，美國有線電視新聞網（CNN）曾報道稱，美國政府正將矛頭指向中國，聲稱後者試圖通過網絡攻擊行為竊取美國關於新冠病毒的研究成果。CNN援引美國政府官員的說法稱，該國的醫院、實驗室、製藥公司等機構近日均遭受大量網絡攻擊，針對美國衛生及公共服務部（HHS）的攻擊更是與日俱增。

一名美國政府官員稱，「可以肯定地說，世界上只有兩個地方可以對其進行網絡攻擊，即中國和俄羅斯。」該官員還承認，出於某些考慮，無論是政治原因還是可信度原因，美國國家安全高級官員都已決定將該國在醫療領域遭到的廣泛網絡攻擊歸咎於中國。

中國360公司日前經過調查分析發現，美國中央情報局（CIA）攻擊組織（APT-C-39）對中國關鍵領域進行了長達十一年的網絡滲透攻擊。（資料圖片）

據中國官媒《環球時報》報道，天津大學法學院互聯網政策與法律研究中心主任秦安對此表示，一些美國政客的所謂指責是老生常談，稍有常識的人都能看到，作為應對新型冠狀病毒最有經驗的國家，中國沒有必要通過黑客手段竊取美方的資訊。

對於有關中國黑客的指責，中國外交部發言人耿爽曾強調，中國是網絡安全的堅定維護者，中方堅決反對並且依法打擊各種形式的網絡攻擊和網絡竊密行為，敦促有關方面停止用所謂網絡竊密問題抹黑中國。

（綜合報道）