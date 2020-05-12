【兩岸關係】日媒：解放軍擬8月南海軍演　假想奪取台灣東沙群島

日本共同社今天（12日）引述消息人士披露，解放軍正計劃8月在靠近海南島的南海區域，舉行以奪取東沙群島為想定的大規模登陸演習，而東沙群島目前由台灣實際掌控。

中國首艘國產航母山東艦部署在海南島。（資料圖片）

共同社指出，中國大陸在海南島有海軍基地，東沙群島位於海南島經巴士海峽前往太平洋的路線，對大陸軍隊進入太平洋有重要戰略價值，去年12月入列解放軍海軍服役的首艘國產航母山東艦亦部署在海南島，對大陸而言，就更有加強控制東沙的必要。

報道稱，登陸演習將由負責衛戍南海的南部戰區實施，將動用登陸艦、氣墊船、直升機和陸戰隊，規模前所未有。為蒐集解放軍情報，美軍包含電戰機在內多種軍機在東沙附近空域頻繁飛行，有報道稱僅4月就有13次。

圖為東沙群島衛星地圖。（Google地圖）

報道引述陸方消息人士周一（11日）透露， 美軍在南海不斷增加的軍事活動激怒了中國軍隊，這種演習可能會加劇與美國和台灣的緊張關係。

台國防部：離島強化戰備整備 有應援計劃

對於上述報道內容，台國防部上午舉行台軍2020年災害防救整備概況說明記者會時，作戰及計劃參謀次長室聯合作戰處長林文皇少將表示，國防部都能透過情監偵掌握敵情動態，且都有應處機制、應援計劃，台軍基於國安立場，包括東沙、太平島內的外離島，都會強化戰備整備工作，不會停頓。

林文皇表示，國防部有應處機制、應援計劃，離島會強化戰備整備工作。（聯合報）

林文皇指出，台軍秉持不升高衝突、不引發事端為原則，無論東沙島、太平島的海巡官兵，都是由海軍陸戰隊完成代訓，並完成戰備執勤、火炮射擊等驗證，擁有等同陸戰隊的戰力，以確保島上安全。

此外，國安局長邱國正4月30日在立法院外交及國防委員會，被立委問及南海局勢與台灣外離島防務時表示，太平島海巡兵力約200多人，有輕、重兵器裝備，國防部應會檢討、調整，國安局亦有建議國防部注意此事及東沙情勢。

▼ 地圖｜東沙群島目前由台灣實際掌控

（共同社、中央社）