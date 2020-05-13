【中美角力】英媒：華府擬雙邊協議加「毒丸條款」　迫倫敦二選一

英國《衛報》周二（12日）刊登題為《美國在對英雙邊貿易談判中的訊息：我們，或是中國》的報道稱，美國政府一直在與英國的雙邊貿易談判中，私下向英國施壓，要對方在中美之間作出選擇。 報道指出，美國正尋求在英美貿易協定中插入一項條款：如果英國未經美國贊成就與別國達成貿易協定，美國有權退出英美貿易協定的部分條約。

報道稱，儘管擬定的條款沒有特別提及中國，但英國駐華盛頓的外交官認為，這項條款是用來遏制英中關係的槓桿。英國認為，這相當於美國施加的公眾壓力，來阻止英國與華為達成向英國提供5G電訊網絡服務的協議。

報道稱，英國外交官擔心特朗普決心利用疫情作為打擊中國的政治手段，確保其競選連任。（資料圖片）

報道稱，這項擬定的條款基於被外界稱為「毒丸」條款的美國—墨西哥—加拿大協定（USMCA）第32章10款，將非市場經濟體拒之門外。儘管英國並未正式反對這些條款，但英國外交官擔心，在當前情況下，這將使美國在英國對華政策方面擁有廣泛而不平衡的槓桿作用。

此外，英國外交官更擔心美國總統特朗普決心利用新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情作為打擊中國的政治手段，確保其競選連任，這會導致英國政府承受巨大的、與美國一道對華抗衡的外部壓力，一些英國保守黨議員也愈來愈支持加強反華姿態。

報道引述一篇前財政官員Ed Balls參與撰寫的論文指出，即使是一個很小的協議，亦會讓英國陷入困境，因為它會把英國拖入美國愈來愈成型的、以反華作為基礎的政經政策之中，從而關閉「環球英國」（Global Britain）願景的大門。

歐思邦（George Osborne）相信，首相約翰遜不會屈服外部壓力，會繼續與中國保持合作。（資料圖片）

文章援引一位不願透露姓名英國政府官員指出，談判可能以一份推動英國朝着反華、反合作的世界觀的政治聲明作結。該文還援引一位英國財政官員的話稱，美國政府似乎想利用疫情大流行來切斷中國與全球經濟的聯繫。

但英國前財相歐思邦（George Osborne）相信，首相約翰遜不會屈服於外部壓力，「內閣成員中最支持與中國接觸的是首相。他已做好充分準備抵禦來自後座議員的壓力。」奧斯本在一場網上研討會上說，多邊主義是各國就同一目標進行合作，如果與美國一道將中國從全球體系中孤立開來，就無法實現它。歐思邦回憶起他擔任財政大臣時，時任倫敦市長約翰遜陪同他訪問中國，並充分了解與北京合作的必要性。

（衛報）