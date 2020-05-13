被指隱瞞與中方關係及參與「千人計劃」　再有華裔教授在美被起訴

據《美國之音》（VOA）周三（13）報道，美國司法部近日指控阿肯色大學華裔教授洪思忠（Simon Saw-Teong Ang) 在申請美國太空總署（NASA) 的經費時，隱瞞了自己與中國政府和中國企業的關係，涉嫌電信欺詐。據悉，洪思忠已於上周五（8日）被捕。

美國司法部起訴美國華裔教授電信欺詐。（資料圖片）

美國司法部周一（11日）發布新聞稱，司法部和美國聯邦調查局（FBI)以及阿肯色州聯邦檢察官辦公室宣布，63歲的洪思忠被逮捕的指控與電信欺詐有關，洪思忠首次在阿肯色州費耶特維爾聯邦地區法院出庭後，司法部周一公開了對他的起訴和書面指控證詞。司法部指，如果洪思忠被判有罪，他將面臨最高20年刑期。

《阿肯色時報》(Arkansas Times)周二（12日）報道，對洪思忠最具傷害力的證據是他發給一位中國研究人員的電子郵件，這封郵件被圖書館的一名員工意外發現。洪思忠電郵中寫道：「你可以上中文網站查看美國會如何對待『千人計劃』學者。此地很少人知道我是其中之一，但如果這個消息洩露出去，我的工作將有嚴重麻煩。」

另據《紐約時報》報道，在電郵文末，洪思忠還叮囑說：「讀完這封郵件，出於安全考慮，請將它刪除，因為任何郵件都可以被取證。」報道稱，根據公布的法庭信息，洪思忠隱瞞從中國企業和「千人計劃」取得資助，避免申請華府資助受阻，包括只要接受中方資助即丟失獲批資格的太空總署（NASA）經費。

阿肯色大學發言人表示，校方已經將洪思忠停職，並正在與聯邦調查局人員合作。洪思忠據報是馬來西亞出生，美國大學畢業後留美工作，1990年代升為教授，其主管的實驗室由美國國防部資助成立。

中國方面堅持認為，千人計劃處於正常的人員交流與國際合作範疇之內。（資料圖片）

《美國之音》還指出，中國滲透美國校園以獲取美國敏感技術的行為引起美國的高度警惕，並提到同樣參與「千人計劃」的華裔學者李曉江在美國法庭認罪的案例。

美國司法部周一發布的另外一份聲明說，之前任教於亞特蘭大埃默里大學（Emory Unniversity) 的李曉江承認申報虛假納稅單資料，他的稅務申報單中沒有列出過去參與「千人計劃」在中國幾所大學內任教獲得的至少50萬美元的海外收入。司法部說，李曉江被判緩刑一年，需要向美國國稅局支付35089美元的罰款。

此外，美國聯邦調查局與國家衛生研究院（NIH) 也開始在美國高校中調查為中國收集情報的學者，或參與「千人計劃」而沒有據實以報的學術機構和研究人員，其中也包括美國的學者。

（綜合報道）