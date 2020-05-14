【新冠肺炎】紐時記者批評美國被上司約談　環球時報：良心記者

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球蔓延，其中重災區美國的確診病例已有超過130萬宗確診病例，死亡病例亦有約8.4萬宗。 據中國官媒《環球時報》報道，正當美國不斷批評中國有隱瞞疫情等情況之際，專註於指出美國政府防疫工作不足並肯定中國貢獻的美媒《紐約時報》記者小麥克尼爾（Donald G. McNeil Jr），近日就在一次接受採訪後被上司「約談」，認為其發言「太過了」（Went too far）。

小麥克尼爾在採訪中批評美國政府失職。（環球時報）

事緣小麥克尼爾在當地時間周二接受美國有線電視新聞網（CNN）的採訪時，有談到對美國疫情的看法。小麥克尼爾在採訪中抨擊美國政府有失職，並且明確表示美國疫情失控與中國無關。正正是美國疾控中心的領導層的失職，導致美國荒廢長達兩個月的時間。小麥克尼爾同時又批評美國副總統彭斯是總統特朗普的「馬屁精」，不適合領導美國政府的防疫小組。

小麥克尼爾甚至有採訪中有批評自家的《紐約時報》，稱美國政府一開始是淡化疫情，令許多人誤以為疫情不嚴重，乃至《紐約時報》內部也有不少編輯人員不相信情況嚴重，令他要拼命工作，費了很多功夫才讓人們意識到實際上這是一場全球暴發的特大疫情。

小麥克尼爾在接受採訪後就被上司約談。（環球時報）

報道指，小麥克尼爾採訪過後就被上司約談。《紐約時報》在事後發送予各媒體的聲明中指，小麥克尼爾在上述采訪時的表現「太過了」（Went too far），他應該做的只是報道事實，而不是表達其觀點。小麥克尼爾的編輯已經就此事給予約談。報道又稱，小麥克尼爾的情況有引來不少中國網民的同情及支持，認為《紐約時報》是雙重標準，責備「良心記者」的同時，卻縱容駐華記者作為「黑記」，在社交平台上傳播假資訊攻擊中國。

（綜合報道）