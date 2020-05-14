新冠肺炎｜美媒引述CIA報告：中國曾為囤積物資阻撓世衛發警報

圍繞着新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）病毒起源、資訊公開等問題，中美之間爆發激烈爭執。近日再有美媒稱，中國為囤積物資阻撓世界衛生組織（WHO）發警報，引發廣泛關注。 5月12日，美國《新聞周刊》（Newsweek）在一篇報道中稱，中國為囤積物資，曾試圖以中止病毒調查合作來威脅世衛，阻止他們發出「全球衛生緊急狀態」的警報。

美國新冠肺炎疫情嚴峻，但美國政府將應對疫情不力的責任歸咎於中國。（Reuters）

該報道稱，有兩名美國情報官員向他們提供了一份中情局（CIA）報吿內容，當中聲稱2020年1月中國從世界各地搜尋物資的同時，曾威脅世衛組織，倘若世衛宣布全球進入衛生緊急狀態，中國將中止與世衛的病毒合作調查。

值得關注是，不久前德國《明鏡周刊》就曾引述該國一個智庫的報告稱，世衛遭中國施壓隱瞞疫情資訊。報道指國家主席習近平1月21日與世衛總幹事譚德塞通電話，要求延後宣布疫情為大流行。

對此，世衛5月9日曾發表聲明指出，譚德塞和習近平1月21日沒有通過話，兩人也從未通電話，不正確的報道會影響世衛和世界各國為終止新冠肺炎大流行所做的努力，分散注意力。聲明最後強調，「特別要注意的是，中國在1月20日就證實新型冠狀病毒會人傳人。」

新冠肺炎疫情全球爆發，世界各國之間的合作變得尤為重要。（AP）

世衛發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）亦回應稱，疫情期間，世衛組織一直按照事實為基礎的技術規則行事，致力於保護所有人。世衛會參考科學和公共健康的最佳實踐、證據、數據以及獨立專家的建議。中國外交部發言人則強調，這份報道是毫無根據的捏造，希望有關媒體恪守新聞職業道德，不要散播虛假資訊。

事實上，自新冠肺炎疫情爆發以來，美國不斷指責中國隱瞞疫情，並向中國索賠，部分美國政客還稱「病毒源自武漢實驗室」。對此，中方則多次回應表示，新冠肺炎疫情發生以來，中國政府及時向世衛組織以及包括美國在內的有關國家和地區通報疫情信息，分享病毒基因序列，積極回應各方關切，加強同國際社會合作。

對於「新冠病毒來自武漢實驗室的說法」，中國外交部強調，世衛負責人已經多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的。世界上很多知名醫學專家也都認為，所謂「實驗室泄漏」等說法毫無科學依據。

（綜合報道）