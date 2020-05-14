【新冠肺炎】在美申請N95口罩許可遭否決？比亞迪：會重新申請

美媒《華爾街日報》13日報道，美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）否決中國電動汽車公司比亞迪所生產的N95口罩許可申請，或導致比亞迪與加州政府簽好的10億美元訂單交易面臨告吹風險。 不過比亞迪一名知情人士14日回應表示，NIOSH並未否決N95口罩的許可申請，公司還要繼續補充資料，預計再次提報的時間為5月底或6月初。

比亞迪於今年2月緊急轉型為口罩生產商。（資料圖片）

報道稱，根據NIOSH的聲明，該機構是基於一系列理由，不向比亞迪生產的N95口罩發出審批許可，特別提及本月初巡視比亞迪中國廠房時，給予不可接受評價。

據悉，比亞迪自今年2月開始生產口罩。環球疫情變得嚴峻後，今年4月，「股神」巴菲特（Warren Buffett）戴著比亞迪生產的口罩拍照，並感謝這款口罩幫他達到「長命百歲」的目標。此外，美國加州州長同月也耗資10億美元，向比亞迪採購了2億個口罩，其中N95型口罩占到了1.5億個。

根據雙方協議規定：比亞迪生產口罩之後，除了需要獲得美國正常的通關許可之後，還需要在4月30日之前獲得NIOSH的認證許可，如果在規定時間內沒有獲得認證許可，比亞迪將必須退還加州此前支付的全部定金的一半，大約2.5億美元。另外，加州將有權利處置這些沒有獲得認證的口罩物資。

照片中巴菲特戴著的口罩是比亞迪生產的，引起關注。（李錄微博）

截止到4月30日，比亞迪並沒有獲得NIOSH的許可，有輿論曾指美國想「白嫖」（注：指獲得商品或者服務而不付費）比亞迪的口罩。內媒《環球網》則引述比亞迪相關人士回應稱，國內部分媒體及機構對美國NIOSH的行政處理流程一知半解，比亞迪預計在5月底或6月初再次提報申請。

（綜合報道）