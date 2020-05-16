德餐廳Im Schiffchen主廚稱「不歡迎中國人」　被米芝蓮踢出榜單

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，德國政府逐步放寬了限制性措施，部分餐館獲准有限度重新開放，這其中也包括位於杜塞道夫市（Dusseldorf）萊茵河畔附近的餐廳「Im Schiffchen」。 據外媒《德國之聲》報道，這間餐廳是米芝蓮星級餐廳，其法國廚師Jean-Claude Bourgueil近日因為公開表示「不歡迎中國人」遭到抵制。 周五（15日），米芝蓮指南官方微信號發聲明稱，已將該餐廳從官方網站的推介榜單上移除。

廚師Jean-Claude Bourgueil在FB的言論引起爭議，所在的餐廳遭到抵制。（網上圖片）

報道指，這位現年73歲的名廚周三（13日）在Facebook上寫道：「本店將於周五重新營業，現階段只開放小餐廳。華人免進。」這份開業告示迅速傳遍社交平台並引起熱議，不少人指責Bourgueil的言論是「種族歧視」，並呼籲抵制這家餐廳。

Bourgueil隨後在Im Schiffchen餐廳的FB專頁發表聲明稱，他的言論欠缺考慮，表達完全錯誤。他完全無意傷害華人，並指這番話原意是說給「中國獨裁者」。

德媒稱，Jean-Claude Bourgueil（前）出生於法國中部地區，1970年從西班牙移民德國，1977年他接手了杜塞道夫的Im Schiffchen餐廳。（im-schiffchen.de）

他在聲明強調，自己是法國大革命的孩子，對世界上一切獨裁者深惡痛絕，厭惡那些欺壓百姓、草菅人命的獨裁者。「我們餐廳的員工來自9個不同的國家，我的妻子是亞洲人，我本人在德國也是一名外國人。我肯定有很多值得指摘的地方，但請相信我，我絕不是一名種族主義者」。

這份聲明未能平息眾怒，Im Schiffchen的Google評分一天之內由4.6分跌到2.5分，餐廳FB專頁目前已經關閉，Bourgueil的FB貼文也已清空。

米芝蓮指南微信公眾號發布聲明稱將除Im Schiffchen餐廳從推介榜單上移除。（微信）

對此，米芝蓮指南（Michelin Guide）微信公眾號發表官方聲明稱，針對 Im Schiffchen餐廳主廚Jean-Claude Bourgueil的歧視性言論，米芝蓮指南表示強烈譴責。「尊重每一個人，是米其林的核心價值觀之一，根植於米芝蓮的企業基因當中。我們絕不容忍任何形式的種族歧視言論」。

米芝蓮指南還決定立即從官方網站的推介榜單上移除Im Schiffchen餐廳，米芝蓮官網已經搜尋不到這間餐廳。

此外，內媒《環球時報》也引述居住在杜塞道夫市的華商張先生意見稱，地許多華人經常在這家餐廳招待國內和其他國家的業務夥伴，以後應該不會再去了。報道指，杜塞道夫市是華為公司歐洲總部的所在地，當地還有五礦、OPPO等中國公司，華僑華人有2萬人左右。

（綜合報道）