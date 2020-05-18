【華為風波】日經稱台積電停接華為新訂單　台積電：純粹市場傳言

《日本經濟新聞》引述多個消息來源報道，晶圓代工半導體製造廠「台積電」已經停止接受來自華為的新訂單，以回應美國商務部上周五（15日）宣布的限制供貨華為的新禁令。 針對有關報道，台積電則表示「純粹是市場傳言」。

日經報道指，台積電停接來自華為新訂單。（中央社）

報道引述知情人士指，在美國商務部公布最新的限售華為命令之後，台積電已經停止接受華為來的新訂單。這位知情人士說，但已經在生產的、或是在新禁令公布之前接下的訂單，都會繼續生產處理，並會在9月中旬以前出貨。

不過，台積電表示相關報道「純粹是市場傳言」。

彭博：台積電愈來愈難保持中立

據《彭博》報道分析，台積電保持中立變得愈來愈困難。對其來說，這將是一個財務打擊，台積電估計從華為獲得了營收的14%，但更重要的是，它有可能引起北京政府的報復。

另一方面，台積電早前宣布已在美國聯邦政府以及亞利桑那州的「共同理解」和「承諾支持」下，「有意」於美國興建並營運一座5納米先進製程晶圓廠，初期規劃月產2萬片晶圓，並可望在當地創造1,600個高科技職缺，以及相關半導體產業鏈額外的上千個工作機會。

在整個半導體產業的發展中，台積電專注於晶圓代工，如今已可以生產5納米晶片，相較之下，內地最頂級的代工廠中芯國際，技術只達到14納米，雙方差距明顯。而對於華為及旗下的海思來說，如果不能找台積電代工芯片，將沒有什麼好的選擇。華為雖然宣稱可以找聯發科或南韓的三星，但依據美國的新規，這一轉向也將變得不可行。

美國商務部工業和安全局5月15日公布計劃限制華為利用美國科技和軟件。（資料圖片）

美國5月15日宣布華為禁令

早前報道，美國商務部工業和安全局5月15日公布計劃限制華為利用美國科技和軟件，設計和製造半導體，從而保障美國國家安全。根據新規定，外國半導體製造商必須從美國取得許可證，方可向華為交付利用美國技術製造的半導體。

針對有關禁令，中國商務部發言人17日表示，堅決反對美方發布的針對華為公司的出口管制新規。