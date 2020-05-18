中國駐以色列大使因健康原因突逝世　以媒：時機敏感具諜報片元素

中國駐以色列大使杜偉昨日（17日）被發現死於官邸，終年58歲。中國官方表示，經初步判斷杜偉是因身體健康原因意外去世，但具體情況仍需進一步核實。 以色列傳媒《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）報道，在華府和北京摩擦升溫，牽動美國-以色列-中國三角關係之際，此事具備荷里活地緣政治諜報片所有元素。

報道稱，為爭奪世界主宰權，也為2019冠狀病毒疾病的來源，東、西方兩強中國和美國隔空交火且敵意日增，中間的小國以色列既要美國保護，也要從中國獲取技術與基礎設施，左右為難。

報道指，在這個凡事都不只是表面上那麼簡單的時代，外界自然會在死亡時機，以及新冠肺炎、第5代行動通訊（5G）和營造工程等三角習題上作文章。杜偉之死發生於蓬佩奧上周訪問以色列並升高美、中對立後不久，給陰謀論者逮到興風作浪的機會。

中國駐以色列大使杜偉昨日（17日）被發現死於官邸。（網上圖片）

報道認為，華府和北京近幾年升高摩擦，牽動美國-以色列-中國三角關係。中資企業在以色列全境投資、執行基礎建設計劃之際，以色列也深陷這場鬥爭中。中國投資擴建海法（Haifa）港口碼頭，未來也將由中國企業營運，是一個例子。而美國對於以中關係日增引以為憂，認為在網路安全和情報上將構成威脅。蓬佩奧和美國總統特朗普都對以色列警告，強調若不懸崖勒馬，恐怕會犧牲與華府在安全和情報分享方面的合作。

特朗普批評中國對新型冠狀病毒的處理不當，杜偉對此堅定反對。報道說，這些難說跟杜偉突然逝世有關，但可確定的是，這具有荷里活諜報片的劇本元素。