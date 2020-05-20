【蔡英文就職】日媒：未來四年兩岸合作機會有限

台灣總統蔡英文5月20日正式就職。日媒《日本時報》（The Japan Times）報道稱，北京方面已經「放棄」讓蔡英文釋出誠意，中國大陸和台灣在未來四年的合作機會有限且不斷縮小。

報道引述兩岸政策協會理事長譚耀南於蔡英文就職談話前的有關談話，譚耀南表示，「隨着中美關係的繼續破裂，台灣與美國的關係將繼續升温。中美關係仍然緊張，兩岸關係不會改善。台灣將要做的一切事情，並希望蔡英文會做，就是避免挑釁和改變現狀，但也不要屈服。」

蔡英文在大法官許宗力監誓下，高舉右手宣誓。 （中央社）

報道進一步指出，北京方面已經「放棄」讓蔡英文釋出誠意，一部分是北京方面不相信蔡英文，另一部分是北京方面設的門檻「太高」，蔡英文所表現出的謙遜態度沒有一個足以抵銷北京的既定觀點，且北京將持續對蔡英文加大施壓力道。

報道還說，台灣儘管已盡力避免新冠肺炎（COVID-19）的傷害，但台灣經濟也因美國總統特朗普反中而遭受「附帶傷害」（collateral damage），如台積電估計從華為獲得14%的「收入」（revenue），將因特朗普的政策受影響。

報道總結，在接下來的四年中，台灣將面臨來自中美兩方的各種威脅，中國大陸和台灣在未來四年的合作機會有限且不斷縮小。