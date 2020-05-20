行賄40萬美元送兒入讀UCLA　加拿大華婦被判刑並罰款25萬美元

美國多間著名學府早前被揭發大規模招生賄賂醜聞，其中在加州大學洛杉磯分校（UCLA）亦有一名中國留學生涉案。 居住在加拿大卑詩省素里市的母親隋曉寧（Xiaoning Sui，音譯），向全案主腦辛格（William Rick Singer）賄賂40萬美元後，使兒子能以頂尖足球運動員身份入學，即使他從來沒有踢過一場正式足球比賽。 隋曉寧去年9月在西班牙旅行時被捕，羈留5個月後被引渡返回美國受審，最終在當地時間周一（18日）被判刑，並處罰款25萬美元。

隋曉寧（右）步出法院。（路透社）

綜合外電報道，由於新型冠狀病毒肺炎疫情影響，案件周一透過視像方式開審。隋曉寧向法官坦言，其行為為孩子樹立一個「可怕的榜樣」，並保證以後不會再犯。法官聞言後嚴厲譴責隋曉寧的行為，稱今次是涉及金錢的犯罪，是對美國教育體系誠信的冒犯。

報道提到，法官同意判處隋曉寧入獄，以確保其在監獄中渡過足夠的時間，但同時亦贊成檢察官的意見，將隋曉寧在西班牙被羈留的5個月認定為「服刑時間」。隋曉寧最終被判處罰款25萬美元。

全案主腦辛格。（路透社）

美國早前揭發史上最大宗學校招生賄賂醜聞，包括耶魯大學、史丹福大學、南加州大學等多間頂尖學府被指收受賄款，錄取學生。主腦辛格自稱是「人生教練」及升學顧問公司創辦人，被指收受的款項超過2500萬美元，並通過教導客戶家長作弊和收買考官等方式，讓客戶子女能獲得取錄。辛格的招數包括收買考官，透過修改答案提高考生的分數等，甚至會為學生偽造「運動履歷」，利用電腦改圖把考生「化身」成為足球員、水球手等。

（綜合報道）