華為美國首席安全官：斷供晶片將傷害美國人就業　華為最終會沒事

美國商務部5月15日宣布正擴大對華為的制裁力度，試圖切斷其與全球晶片商的聯繫。對此，美國有線電視新聞網（CNN）主持人查泰萊（Julia Chatterley）周一（18日）採訪華為美國分公司首席安全官（CSO）珀迪（Andy Purdy）的看法。 當查泰萊問及美國斷絕供應晶片對華為的業務有多大影響時，珀迪表示，華為最終會沒事，但斷供晶片的做法將對美國就業問題產生「長期且無法挽回的影響」。

珀迪認為，華為若不向美國公司採購，將傷害美國人就業。（資料圖片）

珀迪說，去年美國實體清單限制對華為出口，導致華為損失120億美元，但華為依然度過了難關，並且去年的營收還有所增長。他更直言，如果華為被迫不從美國公司採購，將對美國就業問題產生長期且無法挽回的影響。

查泰萊則表示，這不僅關乎美國人的就業，還事關華為的生死存亡。對此，珀迪承認「毫無疑問」，但同時也強調，美國有4到5萬個就業崗位需要依賴300間美國企業向華為銷售產品的能力，「這將是一大問題」。

珀迪還表示，那些想要通過傷害華為打擊中國的人，並沒有冷靜地思考這對美國就業的潛在影響，雖然這可能會對華為造成一些短期傷害，「但我們最終會沒事的。」

（綜合報道）