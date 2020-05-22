華大基因拿下中東合同建實驗室　美官員「警告」防中國收集情報

日前，中國華大基因集團在中東建立多個新冠病毒檢測實驗室一事，引發了美國的關注。

據彭博社5月20日報道，中國華大基因集團與以色列、阿聯酋和沙特阿拉伯等美國盟國達成數億美元的合同，在中東建立了多個新冠病毒檢測實驗室。

近年來， 美國一直稱中國政府竊取他國情報信息。（Reuters）

針對此事，美國對這些國家發出「警吿」稱：中國公司可能會「讓政府獲取寶貴的個人數據信息」，而這些數據將推動未來的經濟。

一位不願透露姓名美國官員表示，華大基因是「基因行業裏的華為」。他還稱，美國政府已經向中東的盟友提出了對華大基因的擔憂，並「警吿」他們中國政府可能會收集有情報價值的信息，並與伊朗等對手國分享。伊朗是中國在中東的最大貿易伙伴之一。

但報道指出，隨着中國將其應對危機的經驗轉化為全球機遇，上述觀點似乎對美國的盟友沒有太大影響。同時，全球新冠肺炎確診人數最多的美國也無法提供更多的選擇。

對於美國對華大基因的指控，外交部此前在一份聲明中表示，「美方的說法純屬無端指責，是賊捉賊」，「事實上，美國政府長期以來一直在竊取美國人民和外國人民的私人信息。」

同時，華大基因集團副總裁李寧表示：「對於新建成的新冠病毒實驗室，華大基因的客戶將管理患者樣本並獲取患者數據，而不是華大基因。這些實驗室由當地衛生部門或機構運營，而不是華大基因。華大基因提供技術轉讓。他們的設備沒有能力收集個人數據。」

華大基因表示，到目前為止，該公司已協助80個國家進行新冠病毒檢測，並在歐洲、美國、日本及澳洲等獲得了監管部門的批准。

據悉，沙特阿拉伯與華大基因達成了2.65億美元的交易，該公司向沙特提供900萬套檢測試劑盒，500名工作人員和每天可處理5萬個樣本的6個實驗室。

同時，以色列基因公司AID公布了與華大基因的合作計劃。該公司稱，他們項目的目標是在加沙地帶建立一個每天能進行3,000次測試的實驗室。另外，以色列政府表示，華大基因將幫助其每天進行2萬次測試。以色列衛生部一位官員表示，華大基因將無法獲得（檢測）結果或原始數據。

此外，華大基因與阿聯酋人工智能和雲計算公司G42合作，共同建立了中國以外最大的新冠病毒檢測實驗室。