【中俄關係】1947年閉館　俄羅斯擬在武漢復設總領事館

俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯駐華大使傑尼索夫（Andrey Denisov）表示，一旦資金到位，俄羅斯將在湖北省武漢市恢復設立俄羅斯駐華總領事館，是俄羅斯在中國的第六座總領事館。

報道提到，俄羅斯與中國早在2015年9月，就在兩國領導人的見證下簽署俄羅斯在武漢和俄羅斯喀山互設總領事館的政府間協議。傑尼索夫指，俄羅斯對武漢市非常熟悉。據悉，19世紀末，俄羅斯帝國曾首次在漢口設立總領事館。

對於俄羅斯外交部決定恢復在武漢設立總領事館，傑尼索夫直言，「我們希望，當國家預算允許這樣做的時候，我們一定恢復我國在武漢市的歷史存在。」

俄羅斯帝國於1861年在漢口設立領事館，惟在1917年的十月革命後閉館。蘇聯在1925年重開領事館，但由於所辦事務不多，先後歷經閉館、開館後，最終在1947年正式閉館。原址現為商業用房。（資料圖片）

傑尼索夫又提到，湖北省有一系列有俄羅斯專家參與的工業項目，不僅在武漢，在其他城市也有，「我們希望這些人員盡快重返自己的工作崗位，繼續在機械制造、化工等中俄聯合項目工作。」此外，亦有許多俄羅斯學生在武漢的高校讀書，甚至有些人在新型冠狀病毒肺炎疫情初期有機會時放棄回國，選擇留在武漢與中國的朋友共克時艱，部分人成為義工，協助抗疫工作。

傑尼索夫表示，他一直期待著能夠訪問武漢市，武漢是一座擁有中俄共同軍事歷史的城市，前蘇聯的誌願飛行員在30年代末期有在當地參加抗日戰爭，「中國朋友一直在紀念兩國共同的英雄，我們對此心懷感激。」

（俄羅斯衛星通訊社）