【新冠肺炎】德企駐華人員返廠包機延遲　一張機票逾2萬港元

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，在華外國企業人員的返廠復產成為一大問題。 據《德國之聲》周五（22日）報道，駐華德國商會透露，除了目前已經確定日期的兩班德企高管赴華包機，還有數千名德企員工需要從德國飛往中國返廠復產，而主要原因是「全新的審批流程」造成了許多「行政方面的困難」。 此外，機票價格也頗為昂貴，德國商會一架包機由法蘭克福飛往天津，向每名乘客收取高達2500歐元（約合21131港元）費用。

據報道，原定下周一（25日）起飛的首趟德企高管赴華包機將推遲至6月3日。負責協調包機事宜的駐華德國商會透露，主要原因是「全新的審批流程」造成了許多「行政方面的困難」，許多乘客無法在5月25日前得到前往中國的簽證。

駐華德國商會表示，中國對入境人士「全新的審批流程」造成了許多「行政方面的困難」。（資料圖片）

德國商會駐京首席代表希德布蘭特（Jens Hildebrandt）表示，按照德中雙方約定的既定計劃，中方將為在華德企的員工開闢「快速入境通道」，從而在兩國疫情皆趨穩的背景下，讓這些員工能夠返回中國投入復工復產；而現在出現數天的延遲則是因為牽涉到兩國外交部以及地方防疫當局的流程「對德中各方都是全新的」。

未失去對中國市場信心

希德布蘭特表示，現在，愈來愈多在華德企正復工復產，而且許多公司收穫的訂單數「出乎意料得多」，有許多機器需要維護，研發項目需要推進，因此亟需德國員工盡快返廠。他透露，根據德國商會對2千多間企業的問卷調查，還有幾千人對包機有需求。「儘管疫情全球大流行依然讓許多德國企業感到不安，但是這並不意味着對中國市場失去信心。」

目前，由德國商會出面組織的包機已經確定了兩班，其中一班由法蘭克福飛往上海，日期已由原定的5月25日改為6月3日；另一班由法蘭克福飛往天津，預計5月29日成行。出於防疫需要，包機上的乘客應儘量保持安全距離，因此每班包機只能運載大約200名乘客，據悉德國商會向每名乘客收取高達2500歐元（約合21131港元）費用。

據報道，包機乘客登機前還必須要提交一份未超過48小時的新冠病毒陰性檢測報告；在上海落地後，只需前往上海官方指定的酒店接受48小時就地隔離，期間再接受一次病毒檢測、一次抗體檢測，比中國當局此前對境外人員入境檢疫隔離要求簡單了許多。但上海以外的目的地，根據地方當局的規定，或仍然要接受14日隔離措施。

（德國之聲）