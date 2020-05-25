印度媒體稱邊防巡邏兵被中國扣留　印軍方堅決否認

印度軍方5月24日發表聲明，否認當地媒體有關「印度邊防巡邏兵曾被中方短暫扣留」的報道，稱「這種毫無根據的報道嚴重損害了國家利益」。

連日來，印度主流媒體密集報道「印中兩國軍隊在拉達克和錫金地區增兵」「印中邊境地區緊張局勢升級」的消息。但消息的真實性存疑。

據《印度時報》24日報道，印度軍方當天在一份公開聲明中說，「沒有任何士兵在印中邊境地區被拘」，「我們對此堅決否認」，並反對媒體發佈未經證實的消息。

此前，新德里電視台引述印方消息人士的話稱，中印兩軍在拉達克爭議地區的對峙活動「變得非常混亂」，「中方甚至扣留了一些我們的人（印藏邊境警察部隊的一組巡邏士兵），但在雙方指揮官舉行會談後，他們被釋放了」。

這名消息人士還說，印度士兵的武器也曾被中方搶走，「但最終都被還了回來」。

《環球時報》５月18日報道，從相關中國軍隊消息人士處獲悉，5月上旬以來，印方在中印邊境加勒萬河谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏執勤，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。（資料圖片）

「今日印度」電視台24日播放了一段「中國重型卡車進入加勒萬河谷」的衛星圖像。

新德里電視台也貼出了疑似「中國軍隊在拉達克地區駐紮」的衛星照片。照片顯示，50餘頂帳篷分為4列，整齊地排在一片開闊地上。

印度空軍高官還稱，中國軍方的直升機近段時間在拉達克地區「大量出現」。

《印度教徒報》24日援引印度軍方高層的話說，目前整個拉達克東部地區的情況「令人非常擔憂」，雙方都增派了數量相當的兵力。此前曾在此地工作的一名印度陸軍軍官說，近期一系列事件表明，「中國軍隊的行動比此前更為協調」。報道認為，印度陸軍參謀長納拉萬22日視察了位於拉達克地區的印度第14集團軍總部，「說明局勢已經非常嚴峻」。

據中國官媒《環球時報》記者此前了解，5月上旬以來，印方在中印邊境加勒萬河谷地區越線進入中國領土、構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏執勤，蓄意挑起事端，試圖單方面改變邊境管控現狀。鑑於當前局勢，中國邊防部隊已採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控，堅決維護國家領土主權安全，堅決維護邊境地區和平穩定。

中國邊防部隊已採取必要措施，加強現場應對和邊境地區管控。（資料圖片）

針對中印邊境衝突，美國助理國務卿韋爾斯（Alice Wells）5月20日稱，中國在中印邊界的持續擴張，與其在南海擴張一樣，讓人聯想中國威脅，鼓勵印度應對中國挑釁作出抵抗。

對此，中國外交部發言人趙立堅表示美方的說法簡直是一派胡言，中印雙方正在通過正常外交渠道解決問題，中方堅決反對印方的越線侵權活動，並敦促印度恪守共識、遵守協議，與中方相向而行。趙立堅還回應了印度與尼泊爾的衝突，稱這是他們兩國之間的事，希望印度和尼泊爾能夠友好解決相關問題。

中國官方還回擊稱，在新冠疫情大流行之際，印度政府「不好好抗疫」卻耍起了「小聰明」，接連挑釁北方鄰國。印度一方面侵犯中國領土，破壞地區和平穩定，另一方面對鄰國尼泊爾進行挑釁，在卡拉帕尼地區「故伎重施」大搞基礎設施建設。

面對印度無端挑釁和不斷侵犯中國領土主權的行為，中國邊防部隊早已採取嚴厲手段，加強了對邊境地區的管控。並強調，加勒萬河谷地區是屬於中國的領土，印度不顧中方反對，毅然決然搞破壞，試圖改變現狀的行為嚴重損害了兩國關係。