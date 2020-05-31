【新冠肺炎】日本擬鬆綁入境管制措施　泰國越南等四國列首批名單

據日媒《讀賣新聞》5月31日報道，日本政府為因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，針對111國家和地區民眾實施入境管制。目前日本政府正考慮鬆綁入境管制措施，將泰國、越南、澳洲、新西蘭列入第一波名單。

報道指出，日本實施入境管制措施期限到6月底為止，如果要鬆綁入境管制措施，可能要等到夏天以後，而泰國、越南、澳洲、新西蘭等4國目前疫情趨於穩定，企業相關人士盼重啟人員往來的聲浪高。日本經濟再生大臣西村康稔曾表示，最快6月時將與前述國家討論人員往來的議題。

日本外務大臣茂木敏充5月22日在記者會曾表示過，邊境管制措施將持續實施，日方正考慮3階段解禁，分別針對商務人士、專門知識人才、留學生，最後才會是觀光客。（AP）

一般認為的「巧合」是，列入日本首波鬆綁入境管制的國家，其中越南、澳洲、新西蘭是「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP）的成員。此外，很多日本企業在泰國設廠投資。

報道指出，日本政府考慮先以商務人士為對象，出境前須先取得病毒篩檢陰性反應證明，抵達日本後，再接受篩檢，若結果呈現陰性反應，才准予入境，而中國、韓國雖希望日本儘速鬆綁入境管制，但日本政府對太早開放與中韓人員往來持慎重看法，中國、韓國可能被列入第2波名單，日方還須觀察未來的疫情，再決定鬆綁入境管制的第一波名單及時機。

日方也面臨美國加強對中國批判力道的兩難，倘日方過早對中國鬆綁入境管制，可能招致美國的反彈，故日方仍在謹慎思考中。

就日本如何鬆綁管制措施，日本外務大臣茂木敏充早於5月22日便曾在記者會上表示，目前的邊境管制措施仍持續實施，考慮分3階段鬆綁管制，先針對商務經營者、專門知識人才，其次留學生，「最後才是觀光客」。