【攜3億外逃】中國「紅通」3號逃犯喬建軍　從瑞典引渡到美國提堂

據美國之音（VOA）報道，美國司法部周一（6月1日）表示，中國「百名紅通人員」第三號人物、中儲糧集團河南周口直屬倉庫前主任喬建軍，已從瑞典被引渡到美國洛杉磯，他面臨洗錢和移民欺詐等指控。

喬建軍是河南商水人，化名李峰，曾任中國糧食儲備管理總公司河南周口倉庫主任，2011年攜贓款3億多元人民幣潛逃至美國，後被列入紅色通緝令，在100人的名單中位列第三。（央視截圖）

報道稱，司法部在一份聲明中指，56歲的喬建軍上周末被美國當局羈押，他於周一下午在洛杉磯市中心的聯邦法院提堂。根據2018年的一份起訴書，喬建軍面臨密謀移民欺詐及國際運輸贓款、串謀洗錢以及使用犯罪所得財產從事金融交易的指控。

起訴書中還說，喬建軍在1998年至2011年期間涉嫌通過中國內地、香港和新加坡的銀行洗錢數百萬美元，他還利用這筆資金購買了加州蒙特利公園市的兩處房產。

喬建軍前年被瑞典警方拘捕，中國一直向瑞典當局提出引渡但遭拒絕。據指，喬建軍於2011年攜帶逾3億人民幣，從中國潛逃至美國，並在2015年間在美國犯下洗黑錢及移民欺詐等罪，在中國百人紅色通緝名單上排名第三。

喬建軍前妻趙世蘭。（網絡圖片）

世界日報（World Journal）報道，喬建軍稍早前在瑞典法院出庭時，電視畫面顯示，他已經變成滿頭白髮，與他在國際刑警組組織通緝令上的一頭黑髮判若兩人。如果喬建軍的所有在美國被控的罪名均被判決成立，他將面臨最高55年的監禁。

此外，喬建軍的前妻趙世蘭曾於2017年1月在華盛頓新堡市（Newcastle），因與前夫合謀欺騙美國移民官員以獲取投資移民資格而被定罪。法院將於今年8月17日宣判。

（綜合報道）