新冠肺炎｜中美科學家推進病毒宿主研究　中華菊頭蝠或是真兇？

美媒及內媒近日報道指，中美科學家團隊5月31日（周日）在科學預印版網站BioRxiv發表了關於蝙蝠冠狀病毒跨物種傳播的最新研究論文，這篇論文已經被《自然通訊》（Nature Communications）雜誌接受，將於近期發表。 最新研究進一步提供中華菊頭蝠是新冠病毒宿主的證據。不過，該研究並沒有對此作出最終結論，因為關於新冠病毒目前尚有很多未知情況。

最新研究進一步提供中華菊頭蝠是新冠病毒宿主的證據。不過，該研究並沒有對此作出最終結論，因為關於新冠病毒目前尚有很多未知情況。（資料圖片）

該項研究由武漢病毒研究所石正麗研究員和美國生態健康聯盟（EcoHealth Alliance）主席達什亞克（Peter Daszak）教授帶領的團隊負責。這項研究中分析了在中國的所有已知蝙蝠冠狀病毒數據，並著意追蹤新冠病毒的傳播路徑。

研究分析了新冠病毒可能的宿主中華菊頭蝠的進化，並指出菊頭蝠的RaTG13病毒株和新冠病毒屬於共同的進化分支，這加強了菊頭蝠是新冠病毒宿主的證據。研究者認為從馬來穿山甲的全基因序列比較來看，這種動物成為新冠病毒宿主的可能性不大。

研究者還強調，他們只分析了來自中國的蝙蝠冠狀病毒，因此不能排除這種病毒是否同樣存在於和中國接壤的東南亞地區。研究還拓展了科學界對蝙蝠冠狀病毒的理解，特別是有關病毒演化和對人類的威脅程度。

（《紐約時報》/《澎湃新聞》）