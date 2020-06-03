【中印對峙】邊境局勢緊張加劇　印媒：中國已部署約兩千士兵

中印邊境局勢緊張加劇。印度國防部長辛格日前表示，有「相當多」中國軍隊已進入處於兩國邊境的拉達克東部地區，而印度正在採取一切必要措施應對這一局勢。 而《印度時報》引述軍方人士稱，中國已在邊境班公錯湖和加勒萬谷地部署2,000名至2,500名士兵。

據《今日印度》6月2日消息 印度國防部長辛格（Rajnath Singh）表示，中印雙方高級軍事領導人的會晤將定於來臨6月6日舉行。他強調，印度不會放棄自己的立場。

辛格稱，「不管目前發生了什麼，確實有中國軍隊在邊境上。他們聲稱這是他們的領土，我們則主張是這是印度領土。在這個問題上雙方一直存在分歧。相當多的中國軍隊已經來到邊境，印度已經做了它需要做的事情。」

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辛格的言論被視為印度首次正式證實有大量中國軍隊駐紮在有爭議的邊境地區，印度堅稱這些地區位於兩國邊界實際控制線的印方一邊。

據報道，大批中國軍隊已經部署在實際控制線的加爾萬河谷和班公錯湖。

辛格說：「洞朗爭端最終是通過外交和軍事會談解決的。我們過去也找到了類似情況的解決方案。軍事和外交層面的會談正在進行，以解決目前的問題。」

同時，辛格在談到印度一貫堅持的長期政策時說：「印度不會傷害任何國家的國家自豪感，同時，它也不會容忍任何國家企圖傷害印度的自尊心。」

報道還指出，印度政府消息人士透露，印度軍隊已向拉達克東部派遣了包括部隊、車輛和大炮在內的軍事增援部隊。

另據《印度時報》引述軍方人士披露細節稱，中國已在邊境班公錯湖和加勒萬谷地部署2,000名至2,500名士兵，並加強臨時基礎設施，印度也在這兩個地區加強軍力部署。