新冠肺炎｜日企用阿里AI技術開發診斷系統：利用CT影像1分鐘判斷

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，目前，有關各方開始利用人工智能（AI）對患者進行影像診斷。 從事醫療資訊服務的日本M3公司和中國阿里巴巴集團等合作，研發出分析新冠肺炎電腦斷層掃瞄（CT）影像的AI系統，在1分鐘內作出診斷，達到相當於專業醫生診斷的高水平。

據《日本經濟新聞》報道，M3公司近來研發的新冠肺炎影像診斷系統，採用阿里巴巴的AI技術。通過這一技術來判斷醫療機構拍攝的CT影像是否屬於新冠肺炎。6月3日，M3公司宣布已向厚生勞動省申請獲取生產銷售的許可，計劃在獲批之後向日本的醫院提供，目標是將來推廣應用到數百間醫療機構。

CT影像有助於新冠肺炎的診斷。（中新社）

AI助提升檢測效率及時治療

據報道，阿里巴巴的影像診斷AI技術已經在中國湖北和上海的醫院開始應用。M3公司從3月底開始在日本對阿里巴巴的AI技術進行驗證，利用驗證中獲得的數據，確認了阿里巴巴AI技術的精度。據了解，該系統獲得的患者數據僅在日本國內使用，不會傳到國外。

報道稱，人們普遍擔心放寬外出限制會導致第二波疫情，造成感染者增加。隨着使用唾液的聚合酶鏈反應檢測方式出現，檢測手段愈來愈豐富，但仍存在檢測能力提升等課題。作為PCR檢測的補充，需要把CT有效利用起來。日本的CT比較普及，和海外相比檢查起來更容易。如果能通過AI提升效率，就可迅速掌握患者的情況，以及時治療等防止重症化。

日本疫情漸漸紓緩，東京街頭逐漸回復正常，上班人流漸多。（Getty Images）

報道指出， 阿里巴巴等中國企業在AI影像診斷的技術方面處於領先，歐美各國也在致力於實際應用。德國西門子開發出新冠肺炎CT影像的AI分析輔助軟件，已作為研究用途提供給醫療機構。一些大學也在驗證AI技術對提高影像診斷效率的結果。

報道續指， 據美國市場研究機構Markets and Markets統計，全球醫療AI市場到2025年將達到360億美元，是2018年的17倍。在市場急劇擴大的情況下，日本眼下呈現出新冠肺炎影像診斷AI依賴中國的局面。新冠病毒領域的技術研發優劣從長遠來看有可能決定醫療AI的國際競爭力。

（日本經濟新聞）