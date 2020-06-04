新冠肺炎│擔心敏感信息落入中國　美國駐阿聯酋使館拒絕病毒檢測

據報道，美國駐阿聯酋大使館拒絕阿布扎比當局對該使館數百名人員進行新冠病毒檢測的建議，理由是該檢測項目「有中國公司和技術參與」，美方擔心外交官的敏感信息「落入中國手中」。

對此，中企回應稱，被檢測者的資料由當地衛生當局管理，他們無法取得。

美國政府的不作為導致本國新冠肺炎疫情死亡人數仍在增加（新華社）

綜合媒體6月4日報道，3月底，中國華大集團和阿布扎比科技公司G42集團宣布在阿聯酋共建的「火眼」新冠病毒檢測實驗室正式啟動，對阿聯酋900多萬人口中的逾200萬人進行了新冠病毒檢測。

據華大集團網站介紹，這是首個在中國以外運行的具備數萬人級別新冠病毒核酸日檢測能力的「火眼」實驗室。

據英媒報道稱，該實驗室借鑑中國抗擊新冠肺炎疫情危機的成功經驗，加速疑似病例檢測、高危人群排查，並為康復患者出院提供有效的科學依據，使當地能夠對突發疫情作出快速反應，這一領先優勢確保阿聯酋繼續成為全球核酸檢測人數佔總人口數比例最高的國家（根據世界衛生組織的數據）。

圖為深圳華大基因「火眼」實驗室。華大基因已在中國完成新冠病毒核酸檢測36萬人份，為疑似排除、臨床確診和患者康復提供重要依據。 （中新社）

據海灣新聞網報道，阿聯酋首都阿布扎比地區從4月底開始逐步擴大免費檢測範圍，希望早期發現感染者，減少病毒傳播。

「中東眼」網站稱，日前，阿聯酋方面主動向美國使館表示，願替大使館內數百名外交人員及僱員進行病毒檢測，但遭到美方拒絕。報道稱，這是美國防範北京的一種表現。一名美國外交官說：「我們有禮貌地拒絕了阿聯酋的建議」，「人們對患者的隱私以及測試的用途提出了擔憂」，中國公司的介入是「危險信號」。

針對美方的質疑，華大集團表示，被檢測者的資料由當地衛生當局管理，他們無法取得。G42公司也強調，該公司「有嚴格的信息安全和數據保密規範」。

據阿聯酋衛生與預防部6月3日公布：阿聯酋當天新增571例新冠肺炎確診病例。另外，新增427例治癒病例和新增1例死亡病例，分別來自不同國籍。截至目前，阿聯酋累計確診病例36,359例，累計治癒病例19,153例，累計死亡270例。

阿聯酋衛生和預防部表示，近日正在努力擴大新冠病毒的檢測範圍和力度，以便及時發現感染者，並對其採取必要的醫療措施。