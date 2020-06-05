【港版國安法】手握四大籌碼　美媒分析北京為何此時立法

中國人大制定的「港版國安法」引發極大爭議，儘管美國反應強烈，但立法工作仍在推進中。有美媒披露，中方此時推行新國安法，手上似乎有多個籌碼。

《紐約時報》中文網6月4日刊發題為《北京敢於在香港強推新國安法，賭的是什麼》的文章，引述財金界人士預期，新國安法最終能夠完成立法。

特朗普批評中國已將香港的「一國兩制」變成「一國一制」，宣布將會取消對港特殊待遇，並制裁削弱香港自治的官員等。（美聯社）

與中國領導層有着長期聯繫的高盛（Goldman Sachs）前總裁約翰·桑頓（John L. Thornton）表示，有些人將在一段時間裏不高興，但敲鑼打鼓地喧囂一番之後，買賣照樣進行。這是中國的政治判斷。他們有相當多的經驗證據，讓他們相信擔憂將會消失。

文章指出，中方選擇此時推行新國安法，手上似乎有4個籌碼。

一、中方已認定朗普的威脅是虛張聲勢。其中，加州大學聖迭戈分校研究中國金融制度的專家史宗瀚（Victor Shih）預計白宮不會使用金融武器，因為這會傷及美國企業。

更重要是文章所指，中國手上超過1萬億美元的美國國債、佔總國債的4%以上，中方就算自招損傷，也可在重大問題的情況下迅速出售美國國債，以克制美方。

二、文章指出，中國官員還認為，他們已成功說服或迫使香港工商界精英接受中央政府的做法。香港工商界精英歷來對北京態度温和，他們中的許多人在中國擁有大量商業股份。

其中，香港富商李嘉誠在一份關於國家安全立法的聲明中說，「我們或許不必過度解讀它」，香港一些最大的投資者認為，生意將照舊做下去，有人甚至說「法治、司法獨立和言論自由將不會改變」。

三、中國採取行動也是在自己政治力量強大的時候。中方已經控制住了新冠肺炎疫情在境內的傳播，但其他國家基本上還未做到這點。這種時刻，可能讓中國最高領導層有膽量採取措施。

四、中國政府注意到，香港抗議活動已經被遏制。雖然一些抗議者稱，將要更堅決地反對新國安法，但也有人承認，抗議運動已四分五裂、疲憊不堪。

面對當前形勢，中國官媒《環球時報》總編胡錫進日前表示，香港是中國的一部分，中國人民決不會放棄對香港的主權，在這個問題上沒有任何改變空間。

胡錫進強調，「港版國安法」不會剝奪香港的高度自治，也不會侵蝕香港市民珍惜的民主和自由。搞「一國一制」，中國內地社會沒有這樣的意願。

對於中美關係，胡錫進稱，兩國可以說在香港問題上攤牌了，然而北京的資源、決心都是佔上風的，華盛頓叫喊的聲調很高，但國際上對它的評論是雷聲大雨點小，香港局勢呈現出中方主導力不容撼動的格局。