【新冠肺炎】中國指澳洲現種族攻擊發旅遊提醒　澳方：說法無根據

中國文化和旅遊部官網5日（上周五）發布「赴澳洲旅遊安全提醒」，指澳洲近期針對華人和亞裔的種族歧視言行和暴力行為現象明顯上升。 澳洲副總理麥科馬克（Michael McCormack）等多名官員近日回應稱，中國政府的說法沒有事實根據。

澳洲副總理麥科馬克（Michael McCormack）表示，中國的指控「是基於錯誤的資訊」。（資料圖片）

麥科馬克6日向天空新聞（Sky News）回應稱，中國的指控「是基於錯誤的資訊」。麥科馬克說：「絕對歡迎任何從中國的人士前來澳洲。」他相信，來自中國的旅客很清楚，澳洲是一個很好的旅遊地點。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）8日（周一）向澳洲廣播公司（ABC）表示，中國的指控根本「經不起檢驗」。伯明翰說：「澳洲從領導人到整體社會，都是譴責種族主義的。針對種族攻擊事件有很清楚的舉報流程的，而且有關當局會徹查到底。」伯明翰又表示，澳洲並未做到讓種族攻擊「案件數量歸零」；不過，當局對種族攻擊事件的態度絕對是「零容忍」的。

澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）表示，中國的指控根本「經不起檢驗」。（資料圖片）

被問中國提出的指控是否會重創澳洲觀光業的問題時，伯明翰指出因為現在澳洲仍未重新開放外國旅客入境，目前仍難以判斷。他指出，澳洲的應對做法是要在重新開放邊境之後，讓大家都看到，澳洲公民和遊客的人身安全是受到保障的，同時澳洲也是一個有能力對抗疫情的國家。

（綜合報道）