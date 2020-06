【新冠肺炎】美諾獎得主：如果中國偽造疫情數據　那肯定有時光機

新冠肺炎疫情爆發以來,中國發布的疫情數據一直受到西方國家的質疑。 日前,諾獎得主邁克爾·萊維特(Michael Levitt)表示,中國的新冠病毒統計數據與其他地方的特徵相符,因此沒有問題。他說,若中國偽造疫情數據,「那肯定是有時光機」。

6月6日,萊維特在接受「今日俄羅斯」電視台採訪時稱:「在湖北以外地區的疫情動態同在新西蘭發生的情況是一致的。」他認為,「如果中國是在偽造數據,那他們肯定有一台時間機器。」(If China is forging statistics, they must have a time machine )

2013年諾貝爾化學獎得主,美國斯坦福大學邁克爾·萊維特。(微博@科工力量)

萊維特表示,而「如果中國有台時間機器,那他們可以在任何領域的競爭中擊敗我們。」

萊維特還對當前多國實行的封鎖措施和保持社交距離表示質疑,他認為很多國家在頒佈政策的時候病毒已經傳播開來,而人們也不是很願意去遵守那些政策,這進一步削弱了封鎖的效力。

萊維特以意大利北部以及美國紐約市為例,稱這兩個地方保持社交距離的指令執行地都不完美。

萊維特出生於南非,是一名猶太裔美國、英國及以色列籍生物物理學家,現任美國史丹佛大學結構生物學教授。

萊維特與馬丁·卡普拉斯、阿里耶·瓦舍爾,因「為複雜化學系統創造了多尺度模型」,共同獲得2013年諾貝爾化學獎。