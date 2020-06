美擬取消數千中國學生簽證　加州多所大學憂命令過度執行阻礙研究

《紐約時報》5月28日引述美國官員報道,華府計劃取消數以千計與解放軍附屬大學有直接聯繫的中國研究生和研究員美國簽證。 此舉發了廣泛焦慮,尤其是在加利福尼亞州,當地大學擔心命令可能導致大範圍過度執行,可能失去研究人才的一個重要來源。

美國《洛杉磯時報》網站6月7日刊發題為《「這是新的排華法」:特朗普的命令會如何影響加州的大學》(It’s the new Chinese Exclusion Act: How a Trump order could hurt California universities)的報道。報道指出,特朗普的打擊行動可能趕走中國頂尖學者,並危及作為美國高等教育標誌的開放的國際合作。

加利福尼亞大學洛杉磯分校。(AFP)

報道稱,多所大學深表擔憂,擔心這一命令可能導致大範圍過度執行,將許多學生錯誤地拒之門外,這些學生的研究不涉及軍事,研究結果公開發表,且對美國從氣候變化到能源儲存等領域的研究工作至關重要。

這些大學表示,特朗普的打擊行動可能趕走中國頂尖學者,並危及作為美國高等教育標誌的開放的國際合作。開放的國際合作有助於推動世界級研究和科學進步。

加利福尼亞大學聖迭戈分校(UCSD)全球政策和戰略學院的中國事務專家謝淑麗說:「我確實擔心,這會在很大程度上阻止有才華的中國學生在美國大學攻讀研究生或從事研究,從我們的科技創新角度來看,這將適得其反。」

據國際教育協會消息,中國已連續10年是美國最大的國際學生來源國。在2018年至2019學年,來自中國的學生約佔國際學生總人數的34%,而加利福尼亞州是其首選目的地。

加利福尼亞大學洛杉磯分校(UCLA)的一名機械工程學博士研究生說,美國對中國的政治氛圍越來越危險,簽證也不再有保證。

中國已連續10年是美國最大的國際學生來源國。(Getty Images)

這名不願透露姓名的學生說:「這將打擊中國留學生對美國的信心,他們也許會選擇去歐洲、日本或其他地方讀研究生。」

加利福尼亞大學學生領袖對特朗普的命令進行了譴責。加利福尼亞大學學生會主席以及研究生和專業委員會主席發表聲明說:「特朗普政府沒有提供任何可靠證據,證明這場前所未有的打擊留學生的行動具有正當理由。」

美國的亞裔民權組織指責特朗普政府以不公正的種族定性讓亞裔學者當替罪羊。洛杉磯亞裔美國人公平推進組織創始人說:「這是新的排華法。」

5月,加利福尼亞大學校長珍妮特·納波利塔諾(Janet Napolitano)及十位分校校長致信美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)和代理國土安全部部長查德·沃爾夫(Chad Wolf),要求他們確保學生簽證「不受未來行政措施的影響」,並確保面籤繼續進行,以便學生能夠按時開始學業。

加利福尼亞大學洛杉磯分校校長吉恩·布洛克(Geen Block)說:「中國學生和我們的許多其他學生一樣,為學校帶來了強大的智力資源,為研究工作作出了巨大貢獻。在可能的範圍內,我們希望開放邊境,希望我們的學生群體中有較大比例的國際學生。」