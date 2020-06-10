美專家：解放軍欠兩棲作戰經驗　若攻台恐失敗收場

近年來兩岸關係緊張，中國大陸輿論場上武統台灣的聲音也越來越響。不過，對於解放軍登陸作戰的威脅，台灣國防部官員曾表示，有信心與能力應對。 美國雜誌《福布斯》（Forbes）刊登軍事專家文章指，雖然中國大陸海軍近20年的現代化與過去不可同日而語，但對台灣發動兩棲登陸作戰或由於欠缺實戰經驗而失敗。

美國軍事專家沙頓（HI Sutton）在文章中指，大陸海軍最近20年的現代化與過去不可同日而語，尤其是現在擁有兩艘航空母艦，還配備有現代防空系統的驅逐艦，這使得中國大陸對台灣發動兩棲登陸作戰的可能性更高。

2018年10月9日，台灣總統蔡英文通過雙筒望遠鏡視察軍演。（Reuters）

沙頓認為，若中國大陸對台灣發起這類兩棲攻擊，可能以071型綜合登陸艦為主力，大陸首批075型兩棲攻擊艦可能也會加入作戰。

不過沙頓認為，如果大陸發動這類行動，由於欠缺實戰經驗，恐怕會以失敗收場。

他引述美國軍事分析家佛里曼（B.A. Friedman）的觀點指，攻取台灣將是史上數一數二艱困的兩棲作戰，台灣已經準備數十年，每一個登陸點都做好準備和防禦計劃，中國大陸軍隊登台將面臨頑強抵抗。

解放軍071型綜合登陸艦。（網絡圖片）

佛里曼認同中國大陸擁有足夠且適當的裝備發動行動，但他質疑大陸擁有「技能知識」或意志力，而且大陸少有實戰經驗，兩棲作戰經驗更少。

此外，登台行動拖得愈久，台灣就愈有機會等到國際干預，若美國介入台海戰爭，很有可能扭轉戰局。

佛里曼專注兩棲作戰，是《論戰術：戰役致勝理論》（On Tactics: A Theory of Victory in Battle）一書的作者。

對於大陸登陸作戰的威脅，台灣國防部作計室聯戰處處長林文皇少將此前曾表示，以「濱海決勝、灘岸殲敵」做為整體作戰構想，通過漢光演習的聯合反登陸作戰操演、各單位例行實彈射擊反覆驗證，有信心與能力使大陸犯台失敗；如果大陸欲對台灣發動登陸攻勢，將遭遇台灣陸軍的飛彈、炮彈、海空部隊多重打擊。