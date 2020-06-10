任正非「殺出一條血路」言論遭西媒圍攻　被指向西方宣戰

6月6日，美國《華爾街日報》以「華為創始人任正非擼起袖子準備和美國打架」（Huawei Founder Ren Zhengfei Takes Off the Gloves in Fight Against U.S.）為標題，對華為任正非進行報道。 文章引用任正非2019年的言論稱華為要「殺出一條血路」，不過，相關言論被翻譯成英文「surge forward, killing as you go, to blaze us a trail of blood」（向前衝，邊衝邊殺，讓鮮血染紅我們的道路）之後，火藥味大增，引發眾多西方媒體注意。

BBC新聞網稱華為發起了「媒體大轟炸」；《泰晤士報》網站則稱「華為創始人對西方宣戰」；澳媒《每日電訊報》乾脆直接說「華為威脅要讓西方血流成河」。

據瞭解，2019年1月18日，任正非在杭州研究所業務匯報上發言。他提到，「谷歌（Google）軍團的編制不大，戰鬥力極強，要好好向谷歌軍團學習。終端發展迅速就是採用了正確的方法，他們搞四組一隊，實行三三制，實際上和谷歌軍團是一致的。算法團隊直接殺入到項目中去，一線既有算法又有數據，就容易突破。你們組織優秀的博士形成一個谷歌軍團，撲上去，就可能把口子撕開。」

任正非當時呼籲，華為的研發團隊不能「關在深宮大院」，而是「到戰場上去」，「殺出一條血路」。這段話被華為管理第一研究機構藍血研究院公眾號轉發，而這句「殺出一條血路」則被西方媒體誤解為宣戰口號。

針對此事，有網民指出《華爾街日報》存在翻譯問題，「殺出一條血路」是句常俗語，就是「從困境中打開一條出路」的意思。

隨後，BBC新聞網在6月10日發表文章，解釋道翻譯問題可能是「中西文化不同」導致。報導稱，「中國人常說商場如戰場，中國很多商人都喜歡用軍事術語來形容公司管理和商業策略，有鼓勵士氣的目的。但在西方年輕人一代，這並不能被普遍接受。」文章也認為，語言文化在商業和政治中的可以起到作用。

也有網民指英語俗語如果按照字面意思直譯，可能更加暴力。譬如美國俗語「試一試（take a shot）」，直譯即為「來一槍」，「這難道不是槍械暴力嗎？」