任正非「殺出一條血路」言論遭西媒圍攻　被指向西方宣戰

6月6日,美國《華爾街日報》以「華為創始人任正非擼起袖子準備和美國打架」(Huawei Founder Ren Zhengfei Takes Off the Gloves in Fight Against U.S.)為標題,對華為任正非進行報道。

文章引用任正非2019年的言論稱華為要「殺出一條血路」,不過,相關言論被翻譯成英文「surge forward, killing as you go, to blaze us a trail of blood」(向前衝,邊衝邊殺,讓鮮血染紅我們的道路)之後,火藥味大增,引發眾多西方媒體注意。