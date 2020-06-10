中美角力｜美媒：特朗普政府提高中國地位　如果下台中國會懷念它

美國政治外交性雜誌《國家利益》（The National Interest）日前刊登新加坡國立大學教授、新加坡前駐聯合國大使馬凱碩的評論文章，指美國總統特朗普及其政府，非但在新型冠狀病毒肺炎疫情及美國黑人遭警方暴力執法致死事件中，沒有樹立起有能力處理本國問題的形象，反而提高了中國的地位，使現時的中國被認為是世界上更有能力的國家，「如果特朗普政府下台，中國會懷念它」。

文章認為，美國總統特朗普及其政府，非但在新型冠狀病毒肺炎疫情及美國黑人遭警方暴力執法致死事件中，沒有樹立起有能力處理本國問題的形象，反而提高了中國的地位。（美聯社）

文章指，自1971年時任美國國務卿基辛格開程中美關係正常化進程以來，特朗普政府毫無疑問是中國必須應對同時又是最嚴峻的政府，例如有貿易戰、技術出口限制、制裁華為等。當中最曯目首當是華為「太子女」孟晚舟案，「將西方法律施加到中國公民身上，讓中國人民生動地回憶起在中國土地上應用西方法律所帶來的百年恥辱」。

但文章指，如果中國的領導人有長遠及從戰略角度來思考問題，「他們也可能認為特朗普政府或許幫了中國」，皆因特朗普政府缺乏一個基於深思熟慮、全面和長期的戰略，來應對不斷崛起的中國。文章稱，特朗普政府沒有聽取前人的建議，例如美國前國策顧問佐治·凱南（George Kennan）認為，美國與蘇聯長期競賽的結果，是取決於美國在何種程度上在全世界有效地樹立起自身形象，即有能力處理本國的問題，並且「精神力量」強大。然而，在新型冠狀病毒肺炎疫情及美國黑人遭警方暴力執法致死事件中，美國予人的印像卻正好相反，「相比之下，特朗普政府提高了中國的地位，現在中國被認為是世界上更有能力的國家」。

美國前國策顧問佐治·凱南（George Kennan）。（資料圖片）

文章續指，凱南有強調過美國必須積極培養朋友和盟友，但特朗普政府卻嚴重破壞與朋友和盟友的關係，「美國在世界最需要世衛組織的時候，尤其是為貧窮的非洲提供幫助之際選擇退出，是極其不負責任的行為」，乃至威脅要對加拿大、墨西哥、德國、法國等盟友徵收關稅。文章認為，雖然歐洲已對與中國緊密合作有新保留，「但是，毫無疑問，全球對美國尊重的減弱，為中國打開了更多的地緣政治空間」。文章更稱，特朗普政府可能會成功地讓美國成為可有可無的國家，給中國送上另一份地緣政治禮物。

文章表示，特朗普政府還有忽視凱南的另一項建議，就是不要侮辱自己的對手。文章稱，理論上特朗普政府對中國的指責，應會損害中國政府在中國人民眼中的地位，但現實上卻人民對政府的信任度排名上，中國是以高達90%位列榜首，「對絕大多數中國人來說，過去40年的社會和經濟發展是過去4000年來最好的」。以新型冠狀病毒肺炎疫情為例，中國人清醒地認識到，中國在應對疫情方面比美國做得更好，「在這樣的背景下，對中國不斷的侮辱只會激起強烈的民族主義反應，從而提升中國政府的聲響」。

中國在應對新型冠狀病毒肺炎疫情的成績驕人，已連續十多天沒有新增本土病例。（資料圖片）

文章認為，美國是有保留許多強大的力量，社會、科技、經濟上的實力都不容忽視，中國的領導人不太可能會低估美國。但相比之下，特朗普政府在評估中國的優勢和劣勢時，就犯了低估中國的錯誤。文章稱，中共的主要目標並非在全球復興共產主義，而是要復興世界上最古老的文明，使其再次成為世界上最受尊敬的文明之一，「這是激勵中國人民的目標，也是中國社會異常生機勃勃的動因。同樣重要的是，中華文明歷來是最具韌性的文明。毫無疑問，中華文明現在正在經歷偉大復興」。

（國家利益）