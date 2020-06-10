【新冠肺炎】加媒：數據顯示新冠病毒主要來源於美歐並非中國

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在世界蔓延，針對疫情病毒來源外界爭論不斷，西方國家曾一度指責中國為疫情「散播者」，但據加拿大官方調查數據顯示，加拿大不列顛哥倫比亞省的新冠病毒毒株主要來源於加拿大本土和美國、歐洲，而不是中國。

加拿大廣播公司（CBC）6月8日報道稱，該國不列顛哥倫比亞省4日公布的數據顯示，該省感染率最低的城市是華裔佔比最高的列治文市。基因測序分析發現，該省的新冠病毒毒株主要來源於加拿大本土和美國、歐洲，而不是中國。

中國媒體《北京日報》旗下的微信公眾號長安街知事6月10日報道稱，這個有說服力的數據公布時間，在不列顛哥倫比亞省發生新冠疫情4個多月後，當地官員當初捂着數據不公布，理由是為了避免對某些社區污名化。

加拿大新冠肺炎疫情蔓延，逾半數加拿大人認為政府隱瞞了疫情背後真相。（AP）

而實際上，華人佔多數的列治文市一度被認為可能是本省疫情原發地。

由於不列顛哥倫比亞省瀕臨太平洋，傳統上是華裔聚居地，因此新冠疫情恐慌出現最早，針對華裔的仇視歧視行為屢見不鮮。

加拿大媒體報道稱，警方的數據顯示，在温哥華地區，疫情期間針對亞裔的仇恨類犯罪比2019年同期增加了8倍。許多帶有種族主義情緒者將新冠疫情歸咎於華裔，並且到處散佈種族仇恨言論。

加拿大官方在4日公布的數據直接為華裔正名。

數據顯示，列治文市（該市人口約20萬，其中華人佔54%）是大温哥華地區感染率最低的城市。該市累計感染率為每10萬人有44人感染，是不列顛哥倫比亞省確診數佔總人口比例最低的城市。

自5月18日以來，列治文市再無一例新增病例，這也是該省低陸平原地區唯一的一個。

列顛哥倫比亞大學（UBC）傳染病學專家菲利普斯認為，數據「確鑿證明了華人社區應對疫情努力所取得的成效」，世界各地華裔聚居區情況大抵類似。

不過，這個數據顯然公布得太晚了。

《南華早報》網站6月9日發文稱，把這種流行病及其在不列顛哥倫比亞省的傳播與華人等同起來，是完全錯誤的。文章稱，「早一些公布這些數據，或許可以幫助減少反華情緒的餘燼」。

為什麼當地不早早公布這一數據，避免滋生反華情緒呢？

數月前，不列顛哥倫比亞省衛生廳長為暫時不公布地區新冠疫情統計數據辯護，列舉了兩個理由：一是避免對感染情況嚴重的地區居民污名化，二是防止感染率較低的地區麻痺大意。

4日公布的數據還包含對700個到800個病毒樣本的基因組測序數據顯示，中國並非是不列顛哥倫比亞省出現的絕大多數感染鏈的直接源頭。

不列顛哥倫比亞省衛生廳長承認，2020年1月不列顛哥倫比亞省最初出現的病例確實涉及來自武漢的新冠病毒，這「並不令人意外」。但這些病例很快就了結了，那些感染鏈迅速中斷。

加拿大官方有關新冠疫情的信息不透明，也遭到民眾的質疑。

加拿大《國家郵報》5月26日報道稱，一項新的民意調查顯示，一半的加拿大人認為他們沒有從政府那裏得到關於新冠肺炎的全部真相。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國19個州份的新確診個案數目仍有上升趨勢，其中在西南部的亞利桑那州（Arizona），州政府已要求醫院啟動緊急計劃應對更多病人。

此前報道，多國已經證實，其新冠病毒的最主要來源國是美國。

4月30日，加拿大《國家郵報》援引4個主要新冠疫情大省的統計數據報道稱，雖然新冠肺炎疫情最早在中國暴發，但是把這個病毒傳入加拿大的卻是美國旅行者。

以色列特拉維夫大學5月18日發佈的一項研究結果顯示，該國約70%的新冠病例感染的病毒毒株來自美國。

來自澳洲衛生部的疫情分析信息顯示，澳洲全國發現的6,900多例新冠肺炎確診病例中，輸入病例佔比很高，其中，美國是澳洲境內病毒的最主要來源國之一。