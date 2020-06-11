前英領事館員工鄭文傑向英尋庇護　稱有信心申請會獲批

英國駐港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）早前在深圳因「涉嫌嫖妓」被公安行政拘留，此後他曾表示自己被拘留期間曾被拷問迫供。鄭文傑近日在受訪時表示，他已向英國政府申請政治庇護，而在中國推進「港版國安法」的情況下，其有信心申請會獲批。

在英國倫敦的鄭文傑日前接受了《德國之聲》訪問。鄭文傑稱，他在事發後有創傷後壓力症候群，至今仍不時作惡夢，夢見被捕帶往中國內地。面對未能克服的心理恐懼，怕一旦返港或遭再度拘控帶走，因此他在去年十二月底，正式向英國外交部提出申請政治庇護，其後轉介內政部跟進。他強調，申請政治庇護為個人決定，英國政府沒有遊說他們，其個案由英國內政部審批，正等候結果。他表示，目前在英有兩個身份，一是持有工作假期簽證，二是尋求庇護申請者。

鄭文傑目前在英國倫敦。（德國之聲）

根據英國內政部網頁及鄭文傑提供的資料，在英國尋求庇護申請有幾類結果。一是獲批庇護，申請者可獲准留英五年，之後可再申請永久居留權及英國國籍。若不獲批庇護，英國當局或會批出人道主義保護或酌情居留，但限制較庇護多，例如不可領取公共津貼等。由去年到今年第一季，英國內政部接獲十三宗來自香港的庇護申請，當中有兩宗被拒，另外四宗取消申請。

庇護申請「幾乎百分之百會獲批」

鄭文傑透露，曾就申請庇護進行兩次面試，他向英國當局提供尋求庇護證據、新聞紀錄及自白書，解釋為何擔心留港會受到政治迫害。英國政府對其個案也有斟酌之處，「他們始終認為香港與中國大陸司法制度分開，又在面試時問我，逃犯條例都已撤回，為何你仍覺得被迫害。於是我指出銅鑼灣書店事件發生了，李波是英國公民都可以在香港被消失，令英國政府覺得前車可鑒，所以在國安法公佈前，我（對獲批庇護）都有信心。」

近日，全國人大通過在港設立國安法，英國政府作出強烈回應，指若港版國安法一旦正式實施，將會擴大BNO護照（英國國民海外護照）持有者的居英簽證權利，並提供「入籍之路」。對此，鄭文傑預料其庇護申請機會更大，「幾乎百分之百會獲批」。「如果國安法在香港實施，中國的國安人員可以堂而皇之在香港設立分部，這會令英國政府更相信可能我回港，並非綁架那麼簡單，而是直接根據法律控告我。」他稱，當日被當局行政拘留時，除了被要求拍攝承認嫖娼的錄影片段，也被迫拍攝承認叛國，因此他相信一旦返港，很有機會被控告勾結外國勢力等罪名。

面對「港版國安法」來勢洶洶，鄭文傑表明除非政權有系統性改變，否則不會考慮回港，因對去年的經歷仍有恐懼。