郝海東夫婦否認受反華勢力操縱　稱受到郭文貴啟發

中國知名運動員郝海東、葉釗穎夫婦日前通過網絡猛烈抨擊中共，又宣布「建國」，引起關注。 近日，郝海東夫婦在西班牙的家中首次接受了採訪。他們否認自己被反華勢力操縱。此外，他們還表示，他們的政治觀點受到中國流亡富商郭文貴的啟發，上個月接受了郭文貴的要求成為他的「新中國聯邦」的大使，他們同意了。

6月9日郝海東夫婦接受了《華爾街日報》的Skype網絡在線採訪。郝海東夫婦否認他們被反華勢力操縱的批評，也不認同他們背叛了成就他們職業生涯的國家體育體系的指責。郝海東夫婦表示，他們對共產黨的不滿源於他們體育生涯中的負面經歷。

郝海東夫婦說，他們在看了郭文貴的在線視頻後受到了啟發。

據了解，從2017年開始，郭文貴一直在用網絡直播的形式披露各種「中國政治爆料」來吸引那些「有政治想法的中國公民」。

郝海東採訪中表示，他最早是2017年在網上看了郭文貴的視頻，這與他同中國官員打交道的經歷產生了共鳴。他說他和葉釗穎在西班牙會定期觀看郭文貴的節目。

郝海東夫婦說，大約兩個月前，他們首次與郭文貴取得聯繫，此後定期進行交流。郭文貴5月邀請他們成為他「新中國聯邦」的代言人，他們同意了。於是，他們最終出現在6月4日郭文貴安排的「新中國聯邦宣言」視頻中。

郝海東和葉釗穎說他們一早就對共產黨寒心，尤其是對他們管理精英體育的態度。郝海東夫婦指，共產黨不專業，過於注重贏得比賽。他們又指出中國政府最初對新冠病毒爆發處理不當，以及竭力遏制香港的異見，這些都增強了他們對中國的不滿。

中國流亡富商郭文貴。（網絡圖片）

郝海東說，他20世紀80年代後期加入中國共產黨，當時他在中國人民解放軍八一足球俱樂部效力，該俱樂部現在已經不存在了。他說，他沒有計劃入黨，但他的上級幫他起草了入黨申請書，代表他走了入黨程序。郝海東說，自上世紀90年代後期以來，他就一直沒有繳納黨費或參加任何黨組織活動，根據黨章，這意味着他已經失去了成員資格。

而在2000年悉尼奧運會上，葉釗穎在一場備受爭議的半決賽中輸給了最終獲得金牌的隊友，自己收穫一枚銅牌，國家隊教練隨後表示是他要求葉釗穎輸球，因為她的隊友更有可能贏得決賽。

郝海東夫婦說，國家拿走了他們贏得比賽的大部分的獎金，如果體育部門的主管人員更有能力，他們本可以取得更大的成功。

郝海東夫婦的公開轉向令外界大感意外，甚至他的一些親人朋友也批評他們「『你們瘋了嗎？』，做過分啦」。不過，郝海東聲稱自己問心無愧，「其他帶來的所有的結果，那我們就承受就可以了。」他們聲稱將繼續通過郭文貴的媒體平台向中共喊話。

事發後，郝海東同樣為職業足球運動員的兒子被其所效力的塞爾維亞尼什拉德尼奇基足球俱樂部（Radnički Niš）因合同到期為由解僱。