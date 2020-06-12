菲防長登中業島收「歡迎來到中國」短訊　菲外長震怒發tweet爆粗

中國、菲律賓和越南均聲稱對南海中業島擁有主權，但該島目前受菲律賓支配。6月9日是中菲建交45周年紀念日，菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）當日率領軍事將領、記者一同登上中業島，主持海灘堤岸啟用儀式。 惟一行人登島後卻發生了「尷尬」一幕，據《菲律賓每日問詢者報》（Philippine Daily Inquirer）報道，登島人員的手機上收到了中國電訊商發送的短信「歡迎來到中國」，以及越南電訊商發來的「歡迎來到越南」，卻沒有收到「歡迎來到菲律賓」。 事件經報道後在菲律賓國內引起熱議，外長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）其後在Twitter爆粗痛罵菲律賓電訊商「PLDT」。

菲防長洛倫扎納（左）主持海灘堤岸啟用儀式。（Twitter）

另據美國有線電視新聞網菲律賓頻道（CNN Philippines）報道，菲律賓電訊營運商Smart發言人就事件解釋稱，上述現象屬正常情況，因中業島附近確實有中國和越南電訊商的基站，而手機訊號在海面上可傳播很遠，剛好該些營運商均是Smart的漫遊合作夥伴。

這名發言人還稱，Smart在中業島附近的手機信號基站已癱瘓數月，維修人員未得到軍方許可難以進入。在正常情況下，維修人員不能就地維修，而是通過軍艦、飛機或船將設備帶回，維修完成才再重新安裝。

To PLDT. Just drop that roaming partnership shit with China and Vietnam. You fuckers are making my work harder. I don't give 2 shits what your business plan is for that arrangement. Drop it before I visit you. https://t.co/I2qxAnMfnZ — Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) June 10, 2020

據悉，Smart是菲律賓電訊運營商PLDT公司的子公司。菲律賓外長洛欽周三（10日）在Twitter發文，要求PLDT立即終止與中國及越南的公司進行漫遊合作，又不滿該公司的行徑令他的工作更艱難，貼文還帶有粗口「Fxxxxxx」。

針對中菲關係，外交部發言人華春瑩周二（9日）表示，建交45年來，中菲關係發展穩步向前。中方願同菲方一道，以建交45周年為新的起點，落實好兩國領導人重要共識，進一步增進政治互信，深化全面合作，為兩國人民福祉和地區穩定繁榮貢獻更多正能量。

（綜合報道）