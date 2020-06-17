被控隱瞞參與千人計劃　哈佛教授利伯指「政府搞錯了」拒認罪

美國哈佛大學教授利伯（Charles Lieber）因被指隱瞞參與中國「千人計劃」而被美司法部起訴。不過，他日前表示不認罪。

據路透社6月16日報道，美國檢方表示，利伯2011年成為中國武漢理工大學的「戰略科學家」，2012年到2015年間簽約參與千人計劃。根據合約，中國武漢理工大學每月付給利伯5萬美元，以及高達15.8萬美元的生活費。

2020年1月39日，哈佛大學教授利伯（右一）現身馬薩諸塞州波士頓的聯邦法院。（Reuters）

此外，利伯還獲得超過150萬美元經費，在大學設立研究實驗室。利伯則同意舉辦國際研討會，發表論文，並以武漢理工大學的名義申請專利。

檢方指出，利伯2018年接受聯邦調查人員訪查時，做出了不實陳述，說他從未獲邀參與千人計劃。

對於上述指控，利伯在波士頓聯邦法院的視頻會議中表示不認罪。

利伯的委任律師穆卡塞（Marc Mukasey）亦表示，利伯將反擊這些指控，並直指「政府搞錯了」（the government has this wrong）。

千人計劃又稱「海外高層次人才引進計劃」。中國在2008年12月起組織實施該計劃，由時任中共中央政治局委員、中組部部長李源潮負責推動。該計劃原本設定為期「5年至10年時間」，2018年恰好是計劃時限最後一年。

（CBS Boston）