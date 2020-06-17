日媒：中國公務船連續65天駛入釣魚島海域破紀錄

據日媒共同社今日（17日）報道，日本海上保安廳的巡邏船今日在釣魚島（日本稱尖閣諸島）附近的領海外側毗連區發現了4艘正在航行的中國海警局船隻。 日本至今已連續65天在釣魚島附近發現中國公務船，創下自2012年9月日本將釣魚島「國有化」以來的最長連續天數。

日本至今已連續65天在釣魚島附近發現中國公務船，創下自2012年9月日本將釣魚島「國有化」以來的最長連續天數。（資料圖片）

報道又指，17日日方發現的4艘中國海警局船隻中，1艘搭載有類似機關炮的裝備。日方巡邏船警告中方船隻勿靠近領海。

有分析認為，中國有意通過長期向該處海域派遣公務船，使自身的主權主張變成既成事實。日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，中國海警船從4月14日起在毗連區持續航行，到6月17日為止共有5天駛入日本領海。

日本沖繩縣石垣市計劃將釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，事件引發宜台灣宜蘭縣府、議會及縣民的不滿（Facebook）

日稱釣魚島更名為反制中國

台灣同樣聲稱擁有釣魚島（台灣稱「釣魚台」）的主權。據台媒報道，近日日本沖繩縣石垣市提案將釣魚島（日本稱「尖閣諸島」）的行政區住址，由「登野城」改為「登野城尖閣」，引來台灣不滿。該議案預定22日表決，因市議會執政黨佔多數席次，預料可通過。

台灣駐那霸辦事處二度致電石垣市長中山義隆，籲請審慎自制。中山義隆回應稱，石垣市議會2018年6月就決議更改行政區住址名稱，不過尚未執行。由於近來中國公務船頻繁進出釣魚島海域，並驅離日本漁船，引發沖繩民眾強烈不滿，故舊案重提，對中國採取反制措施。