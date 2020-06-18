【中印衝突】美國表態「密切關注」　分析指華盛頓介入犯戰略錯誤

中印邊境對峙持續升級，兩軍爆發流血衝突，美國表態稱「密切關注」。對於當前形勢，有西方媒體指「印度將視美國為夥伴」，但也有分析認為，美國介入中印領土糾紛犯了戰略錯誤。

綜合媒體6月18日報道，中印於6月15日晚上發生了一場暴力衝突，造成雙方人員傷亡。美國國務院發言人表示，美國正在「密切關注中印兩國軍隊在實控線沿線的情況。印度和中國都表達了緩和局勢的願望，我們支持和平解決目前的局勢」，引發輿論關注。

中印雙方於6月15日晚上發生了一場暴力衝突，造成雙方人員傷亡。（資料圖片）

對此，《華盛頓郵報》6月17日文章稱，對莫迪（Narendra Modi）政府來說，這次衝突代表着一個嚴重而微妙的國家安全挑戰，「如今真正的對手是中國」，「中國在許多真實的、潛在的毀滅性方面對印度構成巨大威脅」。文章作者稱，「中國正通過經濟和市場上的強大地位滲透印度，允許中國商品不受限制地進入印度市場是自殺行為」，「印度應該在跟中國『脱鈎』，與美國共鳴」。

《華爾街日報》引述華盛頓傳統基金會（Heritage Foundation）南亞問題專家史密斯（Jeff Smith）的話稱：「這將增強印度將美國視為夥伴的決心，並加強與『四方機制』其他夥伴的合作，以更好地抵禦中國的侵略」，「我預計美國政府會對中國的侵略行為進行某種形式的譴責。」

德國政治與科學基金會的南亞問題專家瓦格納（Christian Wagner）猜測，中方可能要做出更大些的讓步。「中國不希望印度因為這個事件繼續增強反華情緒。目前，印度民間已有抵制中國產品以及投資者的抱怨。現在20名士兵死亡，印度國內反華聲浪會進一步增強。而反華情緒會將印度推向美國一邊。」

瓦格納認為，在目前的情況下，「中國會盡一切力量阻止印度進一步向美國靠攏」。

中印在邊境地帶爆發流血衝突後，印度國內反華情緒被再度點燃，掀起抵制一切中國產品的浪潮，而包括華為和中興在內的中國通信企業或首先成印度打擊目標。（資料圖片）

不過，美國《國家利益》6月16日文章指，美國深深地介入了中印巴三角在此處的領土糾紛，改變了地區秩序的狀況。印度在美國鼓動下采取單邊主義侵略政策，令南亞地區的小國感到擔憂並轉向中國。

文章稱，「華盛頓犯了戰略錯誤……可能無意中促使北京在南亞的力量崛起」。而由於印度和美國並不是盟友關係，新德里（在遭遇大的衝突危機時）要指望華盛頓的支持將是一個錯誤。

值得注意的是，印度總理莫迪對於中印兩軍衝突表態稱，邊境的印度軍人不會枉死。但與印度高調公布士兵傷亡並回應的情況不同的是，中國方面至今為止一直沒有披露中方士兵在衝突中的具體傷亡情況。

對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，中方沒有公布解放軍的傷亡人數，是因為中方不希望兩國人民對傷亡人數進行比較，以免引發公眾情緒。這是北京的善意。

此外，中國外交部發言人6月17日強調，中印雙方同意，繼續通過對話協商解決有關問題。中印雙方正通過外交和軍事渠道就解決有關問題進行密切溝通。《環球時報》社評稱，「中國不想把中印邊界問題變成一場實力對抗，這是中方很真實的善意和剋制。但是中方針對邊境地區形勢充滿自信，不製造衝突，但不懼怕衝突。」