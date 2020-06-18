【中印衝突】印度民眾街頭抗議中國　摔爛中國品牌電視機手機

中印邊境對峙月半有餘，期間兩國軍人爆發激烈衝突，導致印軍損失慘重，中國軍人則傷亡不詳。儘管中印官方有意降低熱度，但兩國民間輿論的關注度持續高漲。

綜合媒體6月18日報道，中印兩軍在加勒萬河谷地區的衝突目前已導致印軍至少20人死亡。印軍目前已對這些陣亡官兵舉行葬禮，死者家屬表示為死者保衛國家感到自豪。

6月17日，在印度巴特那舉行的敬獻花圈儀式上，印度士兵們站在在拉達克地區與中國軍隊發生邊境衝突中喪生的戰友的靈柩旁。（Reuters）

面對如此慘重傷亡，印度民眾坐不住了，不少民眾走上街頭，手舉標語抗議中國。另有部分印度民眾將中國製造的電視機從樓上摔下，被民眾踩踏。一些印度民眾還將持有的中國品牌手機扔在地上。

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據印度《金融快報》6月18日報道稱，帶有印度強烈民族情緒的標籤在社交媒體推特（Twitter）上已經成為熱門話題。6月17日早些時候，中國手機制造商OPPO取消了其旗艦產品5G智能手機在印度的直播發布，原因是印度各地都有人呼籲抵制中國產品。

另據英國路透社報道，代表約7,000萬實體零售商的印度全國貿易商聯合會（Confederation of All India Traders）17日表示，其成員將抵制中國進口商品，儘管他們的業務將遭受損失。

路透社認為，中印衝突可能會削弱着眼印度市場的大型中國投資者的信心，這些投資者已經面臨新冠肺炎疫情期間反華情緒升級帶來的壓力。

除了上述印度民眾抵制中國產品外，還有一些印度民眾將手中的中國國旗燒燬，以示抗議。另據印媒報道，部分印軍退伍老兵在中國大使館前試圖抗議，遭印警方驅離。

相比之下，中國民眾則較為淡定。線下的民眾聚集幾乎沒有，但在網絡的討論眾多。更多的網友首先關心的是中國軍人是否有傷亡，不過多數有軍方背景或者消息來自軍方的人士透露，中國軍人僅5人受傷，無人死亡。

據悉，今次是中印兩國自1967年以來發生的最嚴重的衝突。

據中國外交部消息，中國國務委員兼外長王毅同印度外長蘇傑生6月17日通電話，雙方同意公正處理加勒萬河谷衝突引發的嚴重事態，儘快使當地緊張局勢降温。

王毅指印方一線邊防部隊公然打破雙方軍長級會晤達成的共識，再次跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現場交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

王毅要求印方徹查，嚴懲肇事責任人，嚴格管束一線部隊，立即停止一切挑釁性舉動，確保此類事件不再發生。他提醒「印方務必不要誤判當前形勢，務必不要低估中方維護領土主權的堅定意志。」