華為5G｜德媒：若華為等中國供應商被禁　德國電訊將損失30億歐元

德國傳媒近日援引一份內部文件報導稱，德國電訊（Deutsche Telekom）預計，如果合作夥伴華為等中國供應商被禁止進入德國5G網絡，德國電訊的損失將達到30億歐元（約合261億港幣）。

德國電訊是歐洲最大電訊商，採用大量來自華為的設備。（Reuters）

據《德國之聲》（Deutsche Welle）報道，從周三（17日）開始，在測試區域內，德國5G手機用戶可以全部或者部分享受5G網絡。德國電訊集團德國公司總經理沃斯納（DirkWössner）表示，該公司為德國1600萬人提供5G，佔總人口的20％。他還稱到7月中旬，德國一半的人口將能夠使用5G，比原計劃要快。

報道指，中國公司華為作為德國電訊的供應商，也參與了將傳統傳輸塔改用新技術的工作。但華為的參與引起爭議，批評人士擔心中國政府以此進行間諜活動，而美國政府一直致力於阻止華為發展5G網路，並對華為實行制裁。

而德媒《商報》報道稱，德國電訊在一份內部文件中提及，如果德國政府反對使用中國移動技術，該公司預計將至少損失30億歐元。這一預測是基於美國要求盟國將華為排除在網絡擴張之外，以及移除華為所有設備的成本。

沃斯納周三也被問到，如果華為被排除出去，德國電訊在5G建設上倒退的程度將會有多大，但他沒有直接回答。沃斯納強調：「該網絡由來自各家製造商的許多組件組成。所有組件全部使用華為產品也不在討論之列。我們網路的核心部分將不會使用中國製造商的產品。」

華為公司的5G智能系統展示。（資料圖片/新華社）

《德國之聲》又提到，柏林執政聯盟長期以來一直在爭論是否讓華為參與5G擴建。出於安全原因，社民黨希望排除非法治國家的供應商。總理默克爾（Angela Merkel）和經濟部長埃爾特邁爾（Peter Altmaier）迄今始終對此表示反對。他們擔心惹惱中國會給德國經濟造成不利影響。

報道引述業內專家們的擔心稱，沒有華為的參與，德國的5G建設將耗時更長，成本也更高。德國電訊不僅將不得不求助於其他供應商，而且還要淘汰已經安裝在關鍵部位的技術，這也包括當前的4G網絡（LTE）。根據德國電訊的內部文件，該過程可能需要長達五年的時間。聯邦網絡管理局強調，不要專門排除哪家供應商，但是必須滿足安全方面的嚴格要求。

（德國之聲／商報）