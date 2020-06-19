【中印衝突】印度部長煽動關閉所有中餐館　遭本國民眾嘲諷

中印邊境發生激烈衝突，導致印度國內反華情緒高漲。日前，印度一名國務部長出主意讓民眾抵制「中國製造」，關閉印度所有中餐館，不料先遭到了本國民眾的反對。

印度「社會公正與賦權部」主要服務於社會上的殘疾人、其他落後階級和老年人等弱勢、邊緣化群體。據《印度斯坦時報》6月18日報道，該部門國務部長阿塔瓦萊（Ramdas Athawale）當天在推特（Twitter）上煽動稱，「中國辜負了我們。印度應該抵制所有中國製造的產品，關閉所有在印度賣中餐的餐館和酒吧。」

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這番言論迅速引來了印度餐飲行業人士的嘲諷，被批「奇怪」而「可笑」。

印度中餐連鎖企業「Mainland China」創始人查特吉（Anjan Chatterjee）也表示，「民眾應該知道，我們是一家印度企業，供應的是印度廚師用印度食材烹飪的食物。」

另一家餐飲企業聯合創始人則認為，阿塔瓦萊的言論很可笑：「我認為我們需要提醒所有人，我們生活在一個民主國家。無論我賣的是中國菜還是尼日利亞菜，我都有權這麼做。」

印度國家餐飲協會主席卡特里爾（Anurag Katriar）更是指出，政客們不應該在重要事務上發表這樣的言論來譁眾取寵。

「如果你想和中國人對抗，麻煩嚴肅點。印度的中國菜是由印度人開的餐館裏的印度人制作的。這些餐廳90%的食材都來自本地，除了一些高檔餐廳可能從中國進口部分食材。」

面對當前局勢，儘管中印雙方高層有意對此事進行降温，但印度民間輿論的關注度持續高漲。不少印度民眾走上街頭，手舉標語抗議中國。另有部分印度民眾將中國製造的電視機從樓上摔下，被民眾踩踏。一些印度民眾還將持有的中國品牌手機扔在地上。

此外，還有一些印度民眾將手中的中國國旗燒燬，以示抗議。另據印媒報道，部分印軍退伍老兵在中國大使館前試圖抗議，遭印警方驅離。

此前6月17日，印度著名板球運動員哈爾巴江·辛格就煽動民眾「全面抵制中國商品」。

對此，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進6月18日在推特上評論表示：「中國早已過了名人帶頭抵制外國商品的年代。這個『影響者』據稱是印度最著名的體育明星之一，可他只能代表偉大印度文化的另一個負面與落後的形象。」

針對印度報復抵制中國產品一事，中國外交部發言人趙立堅6月19日表示，「我想重申的是，加勒萬河谷的嚴重事態，是非曲直是清楚的，責任完全在印方，雙方正通過外交和軍事渠道就緩和局勢保持溝通。中方重視中印關係，希望印方同中方相向而行，共同維護兩國關係長遠發展大局。」