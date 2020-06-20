日本防衛省發現疑似中國海軍潛艇航行　未進入日本領海區域

日本防衛省周六（20日）發布消息稱，周四（18日）下午，日本海上自衛隊在鹿兒島縣奄美大島東北部毗連區，發現一艘國籍不明的外國潛艇在潛水航行。日本防衛省相關人士稱，懷疑該潛艇為中國海軍潛艇。

中國某新型常規潛艇。圖為4月23日，解放軍海軍成立70周年海上閱兵活動在青島附近海空域舉行。（新華社）

《環球網》報道，日本放送協會（NHK）20日援引防衛省消息稱，日本海上自衛隊的護衛艦和反潛巡邏機於周四下午發現該潛艇動向，當時，該潛艇正在奄美大島東北部毗連區潛水向西行駛。經海上自衛隊再次確認，該不明身份的潛艇已於周六上午前駛出奄美大島東北部水域，並繼續沿東海向西航行，並未進入日本領海區域。

日本防衛省相關人員說，從收集到的資料來看，懷疑該潛艇為中國海軍潛艇。相關人員還稱，該潛艇自太平洋向東海行駛，在奄美大島與托卡拉列島之間的狹窄海域中航行，防衛省認為該潛艇航線存在異常，決定對其航行目的展開分析調查。

日本防衛大臣河野太郎作出指示，要求日本海上自衛隊將保持警惕，在情報收集和加強警戒方面做好萬無一失的準備。

中國海警船。（資料圖片／中新社）

另據日本共同社周六消息，日本海上保安廳的巡邏船當日在釣魚島（日稱尖閣諸島）附近發現了4艘正在航行的中國海警船。報道稱，日方已連續68天在釣魚島附近發現中國公務船，創下自2012年9月日本將釣魚島實現「國有化」以來的最長連續天數記錄。日本第11管區海上保安總部稱，其中1艘搭載有類似機關炮的裝備。

中國外交部發言人趙立堅曾強調，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，在釣魚島海域開展巡航執法是中方固有權利。

（環球網）