【中印衝突】抵制無果　中國智能手機在印度發售瞬間被搶光

中印近期爆發嚴重邊境衝突，中印關係陷入緊張，印度民間出現抵制中國貨的聲浪，但實際情況卻不一樣，中國智能手機製造商「一加」（OnePlus）旗下最新手機在印度網上平台開賣後，僅數分鐘就售罄。印媒指出，「抵制中國貨」說起來容易做起來難。印度行業專家認為，這種「抵制中國造」的情緒撐不了幾周，因為印度消費者會發現，他們目前並沒有其他選擇。

據印度報業托拉斯（Press Trust of India）等多家印媒20日報道，中國一家高端智能手機製造商「一加」的手機於18日在印度版亞馬遜網站開售後，在幾分鐘內就被搶購一空，顯示這款商品已經無法購買。印媒稱，「一加」8 Pro價格遠低於美國Apple旗下的最新iPhone。這款手機在印度市場的需求量很大，而中國公司也正在努力確保其設備能夠持續供應。

中國智能手機製造商「一加」（OnePlus）旗下最新手機8 Pro在印度網上平台開賣後，僅耗時數分鐘就售罄。（網上圖片）

在一股「抵制中國貨」的呼聲中，中國的智能手機這麼快就賣光讓一些印媒直呼「令人驚訝」。而在印度南部，一家頗受歡迎的智能手機零售店的高管也對媒體表示，上周中國智能手機的銷量沒有下降。

對此，業內專家給出了具體解釋。市場研究公司Canalys的研究總監、印度人杜希在接受《印度快報》採訪時直言，印度人不得不購買手機，而市場上大部分手機都是中國手機。他指出，幾乎沒有其他的品牌能像中國智能手機廠商那樣提供更好的性價比。

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國際數據公司（IDC）印度分部的一位研究總監也認為，印度消費者除了繼續購買中國公司的手機外，沒有其他選擇。「從消費者的角度來看，這是一個純粹的價值遊戲，而中國智能手機公司已經成功地實現了這一點」，他解釋說，並認為印度人近期呼籲抵制中國智能手機，並不會對幾款中國手機品牌的需求產生負面影響。

據IDC的數據顯示，印度前五大智能手機品牌中有四個來自中國。另一家研究機構Counterpoint指出，2020年1月至3月，中國品牌控制着印度智能手機市場的81%，而去年同期這一比例為67%。

中印邊境對峙月半有餘，期間兩國軍人爆發激烈衝突，導致印軍損失慘重，中印關係陷入緊張。

儘管因為中印衝突，印度民間出現抵制中國貨的口號，但實際情況卻不一樣，中國智能手機在印度以網站開賣後，僅耗時數分鐘就售罄。

《印度時報》6月20日刊發一篇題為《我們可以抵制中國，但代價是什麼？》的文章稱，綜合兩國貿易數據和印度當前的經濟狀況來看，現在關閉中國產品的大門對印度沒有絲毫好處，只會進一步傷害印度。

該文稱，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）2018年數據顯示，抵制中國製造可能會對印度貿易造成很大沖擊，印度15.3%的進口產品來自中國，只有5.1%的出口流向中國。此外，作為世界的「工廠」，中國是大多數國家最大的貿易夥伴之一。印度在其進出口中只佔很小的份額，因此這種抵制不會對中國造成太大傷害。

文章進一步指出，過去20年，中國在印度的投資一直在穩步增長。根據一份來自印度的報吿，在印度投資的中國公司從2010年的21家增加到2019年的48家。尤其是中國電信業，在印度有巨大的影響力。華為和小米目前在印度運營的項目數量最多，均為13個，中興也有多個項目正在進行。因此，將兩國爭端轉變為抵制中國商品的行動，並不能解決雙方的矛盾。

文章進一步指出，過去20年，中國在印度的投資一直在穩步增長。根據一份來自印度的報吿，在印度投資的中國公司從2010年的21家增加到2019年的48家。尤其是中國電信業，在印度有巨大的影響力。華為和小米目前在印度運營的項目數量最多，均為13個，中興也有多個項目正在進行。因此，將兩國爭端轉變為抵制中國商品的行動，並不能解決雙方的矛盾。

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另外，據印度商業和工業部的數據顯示，2018至2019年期間，印度進口的中國貨最多是電子設備，達206.3億美元，其次是核反應堆和化學物，分別達134億美元和86億美元。印度智能手機行業也幾乎被中國公司壟斷，最暢銷手機品牌首五位有四間都是中國公司。華企於當地設廠，製造職位，也使印度難以說散就散。

對於印度抵制中國商品一事，中國外交部發言人趙立堅在6月19日曾表態稱，「我想重申的是，加勒萬河谷的嚴重事態，是非曲直是清楚的，責任完全在印方，雙方正通過外交和軍事渠道就緩和局勢保持溝通。中方重視中印關係，希望印方同中方相向而行，共同維護兩國關係長遠發展大局。」