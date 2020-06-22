王全璋接受日媒訪問　稱嚴刑逼供下認罪　被威脅若上訴加刑至8年

709維權律師王全璋在被關押近57個月後，於今年4月初刑滿出獄。他本月初於北京接受日本共同社訪問，報道於6月19日刊登。王全璋在訪問中稱，當局捏造罪名、非法調查，以「國家安全」之名迫害維權人士，自己在嚴刑逼供下被迫認罪，且當他嘗試對判決提出上訴時，一名司法官員曾以將刑期延長至8年作為威脅。

王全璋接受日本共同社訪問，講述自己遭受「嚴刑拷打」的經歷。（共同社）

報道稱，王全璋在2015年的「709維權律師大抓捕事件」中被捕，從此失去音訊近3年，之後被以「顛覆國家政權罪」起訴。天津市第二中級人民法院2019年1月28日上午宣判王全璋有罪，判處有期徒刑4年6個月，並剝奪政治權利5年。王全璋在2020年4月5日刑滿出獄後，以防疫為由被安排到濟南老家進行居家隔離，經過一番周折後，終於在4月27日返回北京家中，與分別已久的妻兒團聚。

報道指，王全璋自從2015年7月與外界失聯後至2016年1月宣布其正式被捕後，期間一直被關押在天津。他向共同社介紹，受審期間自己遭毆打，並被連續打耳光數個小時；審訊人員曾逼迫他簽署一份宣誓書，以承認他接受國外資金來顛覆政府。他把在天津被關押的這一地點形容為「酷刑的溫床」。

現年44歲的王全璋表示，他每日24個小時都在2名武警的監視下，被關押在一間約20平方米的牢房中，並被禁止在睡覺時翻身。有一次，他還被命令舉起雙手指空罰站15個小時，當他放下雙手時，被看守人員大罵「叛徒」。王全璋說，當時他身體非常虛弱，甚至無法連續站立幾分鐘。

報道指，在2018年12月的一次閉門審判中，王全璋向法官質問「你所謂的依法治國是甚麼意思？」，卻遭「像豬一樣地」按倒在地。報道引述王全璋指，其案件「證明了（中國司法程序的）草率，破壞法律的是公安、檢察官和法院當局」。

（日本共同社）