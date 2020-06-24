【新冠肺炎】墨爾本北京疫情反彈情況類似　澳媒比較兩地防疫措施

北京的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，政府隨後實施嚴格防疫措施，包括要求數十個屋苑封閉式管理、大規模推行病毒檢測等。 澳洲傳媒《澳大利亞廣播公司》（Australian Broadcasting Corporation， ABC）日前刊登其駐中國記者的報道，提到維多利亞州首府墨爾本近期亦出現與北京類似的疫情反彈，大談兩地防疫措施的異同。

報道指，疫情反彈後，北京隨即就對40個大型屋苑實施封閉管理，居民被命令要留在家中，同時禁止外來人士進入。報道稱，儘管北京當局沒有統計受影響人數，但估計達10萬人以上。另外，其餘2000多萬名北京市民，絕大多數仍然能夠外出，不過大多數地方都會對遊客實施強行性的體溫檢測及登記資料。

報道稱北京不浪費時間加強病毒檢測。（中新社）

至於在墨爾本，報道指州政府並未取消疫情最嚴重地區的居家限制，同時又表示正在積極考慮擴展。但與北京的措施不同的是，墨爾本居民仍然可以正常上班，政府會希望先評估往後數星期的新增病例數目，目前只呼籲居民自願限制活動。不過，墨爾本有重新設限家庭訪客人數，同時限制室內及室外的聚會人數最多只能5人及10人。

報道又提到，北京不浪費時間加強病毒檢測。自6月11日出現疫情反彈後首宗病例，北京在近兩星期內已進行多達230萬人次的病毒檢測，同時設置大量臨時檢測站。相比之下，墨爾本在疫情最嚴重地區加強病毒檢測，對象有包括沒有症狀的人士，但政府本身不會有任何強制要求。

報道指墨爾本的居民只是被呼籲要自願限制活動，並沒有像北京般實施強制留在家中。（中新社）

另一方面，報道稱中國政府會使用追蹤技術來應對疫情，但形容是「具爭議性」。中國各地地方政府在中國人民最常使用的微信中內置追蹤程式，追蹤所有人的去向，同時按照曾經到過的地方分配顏色代碼。該些被稱為「健康碼」的追蹤程式是強制性，並且有私隱洩漏疑慮，「目前尚不清楚程式會傳遞多少的資訊給政府」。但報道承認，強制性追蹤程式對快速追蹤有風險的人非常有效。至於在澳洲，民眾可以自由選擇是否使用政府提供的手機App，但效果不彰，截至6月初，該手機App只有約600萬次下載次數，遠低於成年人口40%的目標。

此外，報道指北京有實施旅行限制，從北京前往其他地方的人士要接受兩星期的隔離。但在澳洲，當局僅是對居住在6個疫情最嚴重地區的人有旅行限制建議，雖然有研究對來自「疫區」的人加強管理，但沒有任何強制性。與此同時，北京在疫情反彈後立即關閉學生、游泳池、酒吧等公共設施，並推遲重新開放與未成年人有關的活動，例如私人補習、體育活動等。相比之下，墨爾本並沒有任何類似的措施。

從北京前往其他地方有嚴格限制，同時所有人要接受兩星期的隔離。（中新社）

報道最後稱，客觀上北京的疫情反彈在6月14日到達最高峰的新增36宗確診病例後，每天的新病例數目都在下降，甚至近日一度達個位數。但較北京延遲數星期出現疫情反彈的維多利亞州，最近24小時的新增病例就有17宗。

（ABC）