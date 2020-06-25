中國駐北愛總領事館拒按法院裁決停建圍牆　市議會：享外交豁免權

據英媒報道，在英國北愛爾蘭首府貝爾法斯特，中國駐貝爾法斯特總領事館拒絕按當地法院裁決停止在館外興建圍牆，中方聲稱總領事館享有外交豁免權。 貝爾法斯特市議會亦指總領事館享有外交豁免權，不受當地的規劃法限制。

2015年6月，中國駐貝爾法斯特總領館舉行開館儀式。中國外交部長王毅等200多名中英各界人士出席。（新華網）

今年二月開始，中國駐貝爾法斯特總領事館開始興建圍牆的工程，工程在疫情期間並沒有停止過。當地媒體指，該工程是興建一道金屬圍牆，以取代原本的樹籬。

《衛報》24日（周三）報道指，總領事館附近有民眾對此感到不滿，因為圍牆施工範圍是在保育區內，工程導致不少樹木被砍伐，而且中國的外交官並沒有按正常程序申請工程許可。其中一名居民早前入稟法院申請禁止工程進行，並在兩星期前獲裁定勝訴，但總領事館並無理會裁決，仍然繼續施工。居民揚言會在高等法院進行申訴，要求工程停止。

中國駐貝爾法斯特總領事館。（網絡圖片）

中國駐英國大使館的律師代表致函反對興建圍牆的居民，指外交人員並不認可北愛爾蘭法院的司法管轄權，中國駐貝爾法斯特總領事館享有外交豁免權。貝爾法斯特市議會亦指總領事館享有外交豁免權，不受當地的規劃法限制。但北愛爾蘭律政司則認為外交轄免權不適用於規劃法。

反對工程的居民聲稱，貝爾法斯特市議會漠視正常規劃程序，是為了吸引中國在當地投資。

（綜合報道）