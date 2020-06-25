中印衝突｜路透：印度海關扣起中國集裝箱　蘋果思科富士康等遭殃

中印軍隊6月15日晚在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生暴力衝突，中印關係交惡。據英媒路透社24日（周三）報道，印度政府近日扣起來自中國的集裝箱，要求提供額外的清關材料，導致大量中國貨物積壓在印度港口，印度媒體也證實了這一消息。

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路透社報道指，儘管沒有發布通知，但印度主要港口的海關官員已經扣留了來自中國的集裝箱，要求提供額外的清關材料。從兩位消息人士處得知，蘋果、思科、戴爾和福特汽車的產品也在受到影響的產品之列。另有消息人士表示，蘋果在印度的代工製造商台灣富士康的電子零件也受到了牽連。

福特汽車表示，一批托運的汽車零件滯留在印度南部城市欽奈的一個港口，該公司正在提供當局要求的資料。

代表美企的遊說集團美印戰略夥伴論壇（USISPF）表示，「（印度）官方突然停止了對來自中國（也許也有其他地方）集裝箱的清關，這會向追求穩定性與透明性的外國投資者發出一個不好的信號」。該集團還於23日致信印度商務部，表示這一舉措會造成市場混亂，打亂生產計劃。

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印度最大的財經媒體之一《今日商業》（Business Today）雜誌也證實了這一消息。《今日商業》24日報道指，海關據說向印度的港口、機場和貨運官員發出內部通知，在全國範圍內扣起中國的集裝箱。報道又指，印度政府沒有給出明確的消息，但是印度商界人士傳達出的消息很清楚——不要接收從中國來的任何貨物，等待進一步通知。

報道稱，許多企業為此感到困擾，特別是許多電子零件的延誤會影響印度的商品出口。有相關人士表示，如果官方繼續扣留來自中國的集裝箱，很可能造成港口阻塞以及大規模的貨運延期。

（綜合報道）