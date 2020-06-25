【孟晚舟引渡案】19加拿大政要致信杜魯多籲釋放孟晚舟

據加拿大《環球新聞》（Global News）6月24日報道，加拿大19名曾在聯邦內閣或世界舞台擔任要職的政治人物，23日聯名致信總理杜魯多（Justin Trudeau），要求終止孟晚舟引渡案程序並將其釋放，並希望以此促使中國釋放加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕佛（Michael Spavor）。

根據報道，19位聯名者分別為：加拿大前司法部長艾倫·洛克（Allan Rock）；前外長勞埃德·阿克斯沃西（Lloyd Axworthy）、勞倫斯·坎農（Lawrence Cannon）、奧列特（André Ouellet），前新民黨領導人埃德·布羅德本特（Ed Broadbent），前聯邦最高法院法官路易絲·阿伯（Louise Arbour）等。

這份聯名信援引多倫多一位有豐富引渡案經驗的律師格林斯潘（Brian Greenspan）早前所寫的法律意見書，內稱加拿大現任司法部長拉梅蒂（David Lametti）「完全有權隨時結束」孟晚舟引渡案程序，並釋放她。

聯名信稱，「毫無疑問，美國的引渡請求令加拿大陷入困境。作為總理，你面臨着一個艱難的決定。服從美國的要求已經引起中國的強烈不滿」；「拉梅蒂應把與美國引渡協議下承擔的義務放一邊，通過政治干預來結束孟晚舟引渡案」。

聯名信寫道，釋放孟晚舟可換回在中國被捕的「兩個米高」（Two Michaels）：前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕佛（Michael Spavor），兩人均於6月19日被中國檢方以間諜相關罪名起訴。他們在信中呼籲「終止孟晚舟的引渡程序，讓兩個米高回家」。他們又指，這將給渥太華一個「完全自由地重塑對華戰略方針」的機會。