澳洲學者：對中關係緊張緣於無知　籲向日韓星學習勿跟從美國

澳洲傳媒「The New Daily」6月26日刊登一篇報道，當中採訪一名研究國際與安全事務的學者指，澳洲對華關係緊張緣於澳洲政府對中國的無知，他們不了解中國的歷史和文化。 這名學者認為，澳洲需要向日韓和新加坡學習如何與中國相處，而不應跟從美國的對話政策。

報道稱，近幾個月來，澳中關係變得愈發搖擺不定。澳洲研究院的新研究認為，造成兩國關係緊張的主要原因是「我們的無知」。在澳洲，只有20個學者和智庫擁有中國方面的專業知識，而且也沒有培訓政策制定者的相關專業學校。

這段時間以來，中國與澳洲關係在多重因素影響下持續趨冷。（Reuters）

澳洲研究院國際與安全事務項目主任Allan Behm說，儘管沒人知道澳聯邦政府有多少人受僱提供有關中國方面的建議，但澳洲的「愚蠢」做法暴露出對中國了解的貧乏。日韓和新加坡與中國的關係有時也會緊張，但不同的是，他們「騰挪躲閃」以獲取自己想要的東西。

澳洲4月呼籲對新冠肺炎疫情爆發進行獨立國際調查，從而引發澳中關係緊張。據報道，澳高級官員和部長呼籲中方討論不斷升級的爭執，但北京始終不予理會。Allan Behm說，這表明澳洲不必要地挑起爭執，「我們對新冠疫情的處理極其糟糕。」

他說：「我們不但沒有說一些像『我們很樂意支持中國調查病毒是如何傳播的，如果中國想要這樣做，我們將百分之百合作』（之類的話）。相反，我們卻跟在美國後面批評他們。」「這得有多蠢才會這樣做？就像一群小學生代表跑來跑去在玩遊戲一樣。」「不是甚麼事情都要通過打架（解決）的。我們自己要有所選擇，就像新加坡那樣。」

2018年中澳外長會晤，王毅（右）當時要求澳洲管控分歧，謹慎處理敏感問題。（新華社）

這名學者認為，如果澳洲想在未來避免此類針鋒相對的事，就需要和其他有類似問題的亞洲國家發展聯盟。此外，澳還應發揮軟實力，比如投資於中國的教育。不要鸚鵡學舌地照搬美國的外交政策。

Allan Behm說，中國是個無法被忽視的國家，澳洲必須與之打交道。而澳洲現在與中國打交道的方式就是拍胸脯虛張聲勢，「你是通過激烈對抗和指責來打交道，還是思考那是個怎樣的國家，存在甚麼問題，想向哪裏發展……在這一切中，你又如何實現自己的利益？這些都需要知識和技能支持，還有老練的外交手段」。

（《The New Daily》）