新冠肺炎｜路透：檢測和隔離安排未達共識　美推遲駐華外交官返華

美國有意讓早前因為新型冠狀病毒疫情而撤走的駐華外交人員返回中國。但據《路透社》報道，因病毒檢測和隔離檢疫安排未能跟中國達成共識，故計劃需要推遲。

今年年初，因新冠肺炎疫情在中國爆發，美國撤走約1300名美國外交官及其家眷離開中國。《路透社》援引多封美國國務院內部郵件和知情人士的消息稱，華盛頓和北京目前在就這些人返回中國的條件談判。

報道引述美國駐華大使布蘭斯塔德兩天前給職員的電郵指，原定7月8日和7月10日安排到上海和天津的兩班外交人員包機已取消，將重新安排，又說在保障人員健康及安全這個指導原則和首要目標談妥之前，航班無法落實。布蘭斯塔德在最新與職員的視像會議上更直言，跟中國的談判令人不耐煩。

《路透社》引述知情人士指，首批、也是目前唯一一批在5月乘機返回天津的美國外交人員的經驗，令其他外交人員不安。報道稱，當時大約60名乘客，被超過150名穿着全套防護裝備的中國人員迎接，作病毒檢測，由美國的醫療人員採集樣本，交由中國的化驗所化驗。外交人員被查問出發前的社交活動紀錄，要留在貴賓室等待約10小時，有檢測結果後方可離開。

知情人士指，華盛頓和北京一直未能解決「重大的後勤障礙」問題，包括美國國務院5月28日發給駐華使館工作人員的一封電子郵件中提到的，沒有就中國針對外交官和家屬的病毒檢測等程序達成協議。幾名美國外交官表示，他們擔心中方可能提取他們的DNA樣本。此外，如果有人病毒檢測呈陽性，將被迫面臨與家人分離的境地。

報道亦引述一名中國外交部發言人表示，中國雙方就美國外交官返回中國問題進行了密切溝通，「病毒仍在境外傳播，中國在防止境外輸入病例方面仍面臨相當大的壓力。」