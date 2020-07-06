【中印衝突】兩軍對峙之際　印媒：後勤保障或成印軍最大難題

中印對峙僵局持續難解的局勢下，印媒消息指，印度想在邊境與中國打「持久戰」，但當前印軍也面臨一個最大的問題——後勤保障。

據《印度快報》7月5日報道指，目前印度陸軍在拉達克（Ladakh）地區部署了近3個師的兵力，其中2個師是從其他戰區調來，在後勤保障方面受到更大限制。其他新調入部隊也面臨類似難題。

報道指，過去6周，從平原調入拉達克地區的部分印軍部隊已經開始動用當地庫存，印軍倉儲物資正在快速消耗。「拉達克東部地區經濟落後，幾乎沒有任何農產品或工業補給，所有供應品都依賴從域外輸入。如果想在冬季繼續駐守，在印中邊境地區部署的印軍部隊將面臨漫長的供應鏈難題。後勤方面的限制，可能將最終決定印方在拉達克長期部署的部隊規模」。

據介紹，目前印軍的後勤物資是由印度陸軍後方高級冬季倉庫提供，只能通過兩條公路輸送，運送時間可能長達18天左右。但陸上運輸只能在短暫的夏季幾個月進行。當冬季降雪時，陸上補給線就會中斷。以往為減少補給壓力，印軍都需要根據後勤測算，在冬季撤出某些「非必要的部隊」。

報道表示，負責北方司令部後勤工作的印軍軍官還透露，拉達克地區的空中運輸補給也是一個大挑戰。由於高海拔地區和天氣的限制，列城空軍基地的使用受到很多限制。一旦温度下降到一定限度，飛機就無法從列城機場滿載起飛。

截至目前，中印雙方分別在6月6日、22日、30日進行了第一、二、三輪軍長級會談，最新一輪的談判結果是雙方已就拉達克（Ladakh）實際控制線沿線一些爭議地區的撤軍達成共識。

但伴隨中印邊境艱難會談，印度軍方本周動作不斷，將T-72坦克部署至拉達克，6輛T-90S坦克由C-17運輸至加勒萬河谷前線；陸軍緊急採購10萬頂戰鬥頭盔；空軍在拉達克部署「阿卡什」地空導彈系統；印軍向班公湖運送12艘鋼船，以應對中國新型巡邏船。

此外，中國軍隊亦進行積極備戰。具體的行動包括第74、77集團軍所屬遠程火箭炮部隊裝備的PHL-03 300毫米多管火箭炮開進高原進行實彈射擊訓練。藉助新近完善的北斗衛星星座，該火箭炮可精確打擊150公里外的目標，而無論是班公湖、還是加勒萬河谷，該地距離印度拉達克軍事中心列城距離僅100公里。

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其中，中國空軍運-20還將機務人員、掛彈車空運至高原機場，空軍地導部隊人員更換新頭盔、配防彈背心，殲-16重型戰機掛載先進的「霹靂-15」空空導彈（射程最大200公里）現身高原，空軍還秘密重啟修建位於西藏中部的當雄機場。

對於中印軍事實力的對比，俄羅斯《觀點報》曾分析稱，中國的戰鬥機、彈道導彈是印度的很多倍。最重要的是，中國幾乎可以自己生產一切，而印度仍然嚴重依賴武器進口（印度代表團訪問莫斯科進一步證實了這一點）。在消耗戰中，印度依賴進口的弱點是致命的。